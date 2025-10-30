大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースの本拠地・ドジャースタジアムでのオフショットを披露した。

夫の背番号「5」入りのミニ丈のユニフォームで

白熱するトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ。チェルシーさんは、ドジャースタジアムで現地観戦している様子だ。インスタグラムに投稿された写真では、夫・フリーマン選手の背番号「5」入りのミニ丈のユニフォームに、インディゴカラーのデニムをあわせ、真っ赤なハイヒールというコーディネートだ。ちらりとヘソをのぞかせるコーデで、笑顔を見せていた。

ほかにも、スタジアムの座席でのショット、立ち姿でポーズを決めて笑顔のショットなども披露している。

日本時間28日のワールドシリーズ第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。大谷選手が投手として先発した同29日の第4戦は2-6でドジャースが敗れた。対戦成績2勝2敗となり、大熱戦は続く。