大谷翔平 WS初登板で7回途中4失点 ロバーツ監督「彼は人間だ。それでも本当に素晴らしかった」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第4戦は、ロサンゼルス・ドジャースが2―6でトロント・ブルージェイズに敗れ、シリーズ成績は2勝2敗のタイに戻った。

前日の延長18回を戦い抜いた直後の一戦、ドジャースの先発・大谷翔平（31）は「1番・投手兼DH」で出場。ワールドシリーズ初登板のマウンドに立ち、6回0/3を投げて4失点、6奪三振の力投を見せたが、勝利には結びつかなかった。

序盤は圧巻の立ち上がりだった。初回、最速158キロの直球を連発し、主砲ゲレーロJr.を空振り三振に仕留める。

2回も三者凡退と危なげない投球を続けたが、3回、ゲレーロJr.に甘く入ったスライダーを左翼スタンドへ運ばれ、痛恨の2ラン。ワールドシリーズ初の被弾に、スタジアムが静まり返った。

それでも4回には圧巻の三者連続三振。5、6回も立て直して無失点で切り抜けた。だが7回、連打で無死二、三塁とされると無念の降板。ベンチに戻る大谷へ、観客からは大きな拍手が送られた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の投球をこう振り返った。

「6回は彼のベストイニングのひとつだった。球の出どころもよく、感触も良かった。7回のあの場面（連打）までは完璧に近かった。彼が人間であることを思い出させられたが、それでも本当に素晴らしいパフォーマンスだった」

また、前日の6時間超の試合による疲労の影響を問われると、「彼は疲れていなかった。むしろ"あと3イニングいける"と言っていた」と明かした。

「彼は信じられないほどの準備をする選手だ。昨夜の疲労を感じさせず、チームを勝たせようとした。あの1球（ゲレーロへの被弾）を除けば、本当に素晴らしい内容だった」

打線の沈黙についてもロバーツ監督は言及。「まだリズムをつかみ切れていない。異なる場面、異なる試合で流れが止まってしまっている」と分析。

「明日は立て直し、ラインナップの一部を変更するかもしれない」と示唆した。

試合はブルージェイズ先発ビーバーの緻密な投球に封じられ、ドジャースは2点に終わった。

それでもロバーツ監督は「シリーズは長い。スネルが第1戦よりも良い投球をするはずだ。明日、再び我々の野球を取り戻す」と力を込めた。

