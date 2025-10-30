¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¡¡ÃÏ°è¤ÎÂ¤òÃ´¤¦¥Ð¥¹±¿Å¾»Î¡¡Ê¼¸Ë¤Î16¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤Ø
¡¡Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò16¼Ò¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤¬11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï3Ëü6Àé¿Í¤Û¤ÉÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»Î¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤è¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë200¿Í¤Û¤ÉÂ¤ê¤Ê¤¤¤È½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©²¼¤Ç¤Ï60ºÐÄ¶¤Î±¿Å¾»Î¤¬Á´ÂÎ¤Î2³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âà¿¦¼Ô¿ô¤ËºÎÍÑ¼Ô¿ô¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸©Æâ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ2025 ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¥Õ¥§¥¹·¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ï¥¦¥¹9³¬Âç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¸áÁ°¤Ë¤Ï¸½Ìò¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¸½Ìò¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤âÍ½Äê¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¡£ºÂÃÌ²ñ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¤ÎµÈÅÄÍµ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤ÏÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤ÏÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¶È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
