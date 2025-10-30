フライパンでふっくら香ばしい！炒りギンナン by 杉本 亜希子さん【材料】（2人分）ギンナン 20~25個塩 1/2カップ【下準備】1、ギンナンはペンチなどではさみ、または包丁の背で軽く叩いて殻を少し割る。【作り方】1、フライパンに塩、ギンナンを入れて中火にかけ、時々ゆすりながら炒る。ほんのり色づき、ギンナンの香りがたってきたら火を止める。ギンナンがはじけることがありますので、気をつけて下さいね。蓋をして炒れば安全ですね。2、器に塩少々を敷いてあれば松葉を散らし、ギンナンを並べる。つま楊枝で刺して食べると手が熱くならないですよ。