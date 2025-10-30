秋の晩酌にぴったり【ギンナン】のおつまみレシピ8つ〜1日に食べていいのは何粒まで？目安がわかる
秋の風物詩、銀杏（ギンナン）。モチモチ食感でほんのり苦みがあり、ビールや日本酒のおともに最高です。鮮やかな色合いで、秋の食卓を彩ってくれます。
そこで今回は、ギンナンの絶品おつまみレシピをご紹介。
旬の味が堪能できるのは10月〜11月の今だけ！ 自家製おつまみで、秋の晩酌時間を楽しみましょう。
■ふっくら香ばしい「炒りギンナン」の作り方
殻ごと塩で炒るだけで、絶品おつまみに変身！ ペンチなどで殻に割れ目を入れておくのがポイントです。香りが立ち、透明感のある緑色になったら火が通った合図。中はホクホクでほど良い塩味があり、ギンナンの香りと旨味を存分に楽しめます。
■【定番】ギンナンの塩おつまみレシピ2選
ギンナンのほろ苦さと甘さは塩気と相性抜群！ 素材の味を堪能でき、どんなお酒ともよく合います。
ギンナンを紙袋に投入し、レンジでチンするだけでOK。1回に20個ほどが目安です。パンッと弾ける音がしたら、取り出していきましょう。自然に殻にヒビが入り、包丁の柄などで簡単に剥けますよ。
殻ごとオーブンで焼くと、香ばしさが引き立ち、まるで焙煎したナッツのような深みのある味わいに。軽く割れ目を入れておき、200℃で8分で完成です。フライパンと違って、放ったらかしにできるのがいいですね。
■【簡単アレンジ】ギンナンのおつまみレシピ5選
余ったギンナンや缶詰の水煮などを活用して、絶品おつまみにアレンジ！
ギンナンのほっくり感とゴボウの歯ごたえがマッチした、秋らしい一品です。醤油や豆板醤でピリ辛に仕上げるため、お酒とも好相性。噛み応えがあって少量でも満足でき、食べ過ぎ防止にもなります。
ギンナン、ハンペン、芽ヒジキなどを混ぜ、スプーンで落としながら揚げれば出来上がり。ふんわりもっちりした生地に、ギンナンが風味の決め手に。冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめです。
ギンナンの甘苦さとエリンギの旨味が、バター醤油のコクとうまく調和。ギンナンは炒めすぎると苦みが出るので、うっすら焼き色がつく程度でOKです。パパッと10分で作れるので、あと1品に役立ちます。
厚揚げとギンナンをトースターで焼き、酢みそをつけて召し上がれ。疲れて帰ってきた日でも無理なく作れて、ヘルシーに秋味を堪能できます。低糖質で満足感があり、ダイエット中でも安心です。
淡白な長芋とキノコが、ニンニク醤油で際立ちます。ギンナンの黄色で彩りが増し、ほっくりモチモチに。ほかの食材に負けない存在感です。冷蔵庫にある食材で幅広くアレンジできそうですね。
■ギンナンの食べ過ぎには注意！
ギンナンは小さいので、ついつい食べ過ぎてしまいがちですが、一度に大量に食べると、嘔吐や痙攣などの中毒症状を引き起こす恐れがあります。熱に強いので、加熱調理しても毒性がなくなることはありません。
1日に食べる量は、子どもは2〜3粒、大人は10粒以内に留めましょう。5歳以下の子どもには食べさせないほうが安心です。ギンナンは「数粒を食べて旬を楽しむもの」と思っておくといいですね。
【材料】（2人分）
ギンナン 20~25個
塩 1/2カップ
【下準備】
1、ギンナンはペンチなどではさみ、または包丁の背で軽く叩いて殻を少し割る。
【作り方】
1、フライパンに塩、ギンナンを入れて中火にかけ、時々ゆすりながら炒る。ほんのり色づき、ギンナンの香りがたってきたら火を止める。
ギンナンがはじけることがありますので、気をつけて下さいね。蓋をして炒れば安全ですね。
2、器に塩少々を敷いてあれば松葉を散らし、ギンナンを並べる。つま楊枝で刺して食べると手が熱くならないですよ。
■ギンナンの食べ過ぎには注意！
ギンナンは小さいので、ついつい食べ過ぎてしまいがちですが、一度に大量に食べると、嘔吐や痙攣などの中毒症状を引き起こす恐れがあります。熱に強いので、加熱調理しても毒性がなくなることはありません。
1日に食べる量は、子どもは2〜3粒、大人は10粒以内に留めましょう。5歳以下の子どもには食べさせないほうが安心です。ギンナンは「数粒を食べて旬を楽しむもの」と思っておくといいですね。
