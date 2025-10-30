今日30日の朝は、今シーズン一番の冷え込みの所が多くなっています。冬日(最低気温0℃未満)地点数は今シーズン初めて200地点を超えました。最低気温は北海道陸別町ではマイナス7.5℃と今シーズン全国で最も低くなっています。また、東京都心では9.7℃まで気温が下がり、今シーズン初めて10℃未満となりました。

今日30日 冷え込んだ朝

今日30日は寒気が残るなか、晴れて放射冷却現象が強まり、今季一番の冷え込みの所が多くなっています。





最低気温は、北海道陸別町ではマイナス7.5℃と全国で今シーズン一番の冷え込みとなっています。岩手県区界でマイナス6.8℃と10月1位の記録となっています。また、盛岡市ではマイナス1.1℃と今シーズン初の冬日(最低気温0℃未満)、東京都心では9.7℃、大分市で9.8℃と今シーズン初めて10℃未満となりました。函館市で0.5℃、仙台市で5.1℃、新潟市で3.4℃、松江市で6.7℃と今季一番冷え込んでいます。※気温は全て午前6時半までの速報値

日中は晴れて快適な陽気に

日中は日差しがたっぷりで、快適な陽気となるでしょう。



最高気温は、昨日と同じか高くなりそうです。札幌市は14℃と昨日より3℃高く、平年並みに戻りそうです。新潟市や金沢市は昨日より2℃から3℃高い19℃と、過ごしやすい陽気になるでしょう。東京都心は18℃と日差しが暖かく感じられそうです。名古屋市や大阪市、広島市、高知市、福岡市は22℃前後で、快適な陽気になるでしょう。鹿児島市は25℃と半袖でちょうどよいくらいとなりそうです。



朝と日中の気温差が10℃前後と、寒暖差が大きくなる所が多いでしょう。服装で上手に調節してください。

最適な服装は?

札幌市は朝はダウンジャケットが必要なくらいの冷え込みです。日中のお出かけはトレンチコートなどで良さそうです。仙台市や金沢市も朝は冬のコートが必要な寒さとなっていますが、日中はジャケットなどで過ごせるでしょう。



東京都心や名古屋市、大阪市、広島市、高知市、福岡市も朝はトレンチコートなど上着があると良いでしょう。日中は快適な陽気の所が多く、東京は薄手のジャケット、名古屋市から福岡市は長袖シャツ一枚で快適に過ごせる所が多くなりそうです。那覇市は半袖で過ごせるでしょう。



なお、服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。