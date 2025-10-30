ロバーツ監督 大谷翔平の投球に「彼はあと3イニングいけると言っていた。あの一球を除けば、本当に素晴らしい内容だった」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第4戦、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに2―6で敗れ、シリーズ成績を2勝2敗のタイとした。

前日に6時間超の延長18回を戦い抜いたチームにとって、極限状態で迎えた一戦。そのマウンドに立ったのは「1番・投手兼DH」で先発した大谷翔平（31）だった。

ワールドシリーズ初登板となった大谷は、6回0/3を投げて4失点、6奪三振。3回にゲレーロJr.に痛恨の2ランを浴びたものの、立ち上がりから158キロの直球を織り交ぜながら粘り強く投げ抜いた。

打線は援護できず、前日の死闘から一転、反撃を欠いた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷のコンディションとパフォーマンスについて語った。

「6回は彼のベストイニングの一つだった。球の出どころも良く、感触も良かった」とまず称賛。

そのうえで、「マーク（投手コーチ）が6回に彼にあとどれくらい投げられるか尋ねたところ、彼は"あと3イニングいける"と言っていた」と明かした。

前日の延長戦による疲労を問われると、ロバーツ監督は首を振った。

「彼は疲れていなかった。昨夜の疲労を感じさせず、チームを勝たせようとした。あの1球（ゲレーロへの被弾）を除けば、本当に素晴らしい内容だった」

一方で、指揮官は大谷の人間的な側面にも触れた。

「彼も人間だ。ピッチングには明らかに多くのエネルギーが費やされる。彼が打席に立つたびに、私は何か特別なことが起こると期待してしまう。おそらく、それは少し不公平かもしれないが、それだけ彼の存在が特別なんだ」

ロバーツ監督は「彼のような選手がいることがチームの希望だ」と語り、シリーズ終盤戦に向けて改めて信頼を口にした。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト