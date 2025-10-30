¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤Î¥ë¥Õ¥£ÀßÄê²è¤¬²ò¶Ø¡¡Âç¤¤ÊÉà¤òÇØÉé¤¦¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¡Ê2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥éÀßÄê²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤¤ÊÉà¤òÇØÉé¤¦¥ë¥Õ¥£¤Ê¤ÉÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î°áÁõÀßÄê²è10ÅÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆæ¤ÎÁõÈ÷¡ªÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Î¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤¿¤Á¡¡¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤Î¥¥ã¥éÀßÄê²è
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Ï12·îËö¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯1·î¡Á3·î¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¡¢4·î¤è¤ê¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤òÊüÁ÷¡£2026Ç¯¤«¤é¤ÏÁí½¸ÊÔ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¯´ÖºÇÂç26ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¡¦¥´¡¼¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¿©¤Ù¥´¥à¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á³¤Â±¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1999Ç¯¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ203.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
