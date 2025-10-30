スタイルも機能もコンパクトに凝縮！【ポーター】のミニマル財布でスマートな生活を。Amazonで販売中！
ナイロン素材で軽やかに持ち歩ける！【ポーター】の三つ折り財布が日常にフィット。Amazonで販売中！
熱と圧力を加えて光沢を出すシレー加工を施したナイロン生地が新鮮な印象を与える、カラーバリエーション豊富な小物シリーズ。パンツのバックポケットにおさまるサイズで、収納も充実しており使いやすさも抜群。
熱と圧力で光沢を出すシレー加工を施したナイロン素材が特徴。上品な質感と軽さを兼ね備えている。
わずか85gの軽量設計で、パンツのバックポケットにもすっきり収まる持ち運びやすいサイズ感。
内部収納が充実しており、小銭・紙幣・カードをスマートに分類可能。日常使いにぴったりな構造となっている。
ファスナー開閉式でセキュリティ性も高く、日本製ならではの丁寧な縫製と信頼の品質を感じられる。
