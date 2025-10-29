「痩せやすい食生活」を身につけるための「3つの工夫」はご存知ですか？【管理栄養士監修】

「食べること」は、私たちの健康と生活の質に深く関わる基本的な営みです。しかし、忙しい日常や多様なライフスタイルの中で、偏った食事や不規則な食習慣が当たり前になっている現代人も少なくありません。本記事では、痩せやすい食生活を身につけるための工夫について解説します。食生活を見直すことは、今ある不調を和らげ、未来の病気を防ぐ第一歩です。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

1.食生活とは何か？

1-1. 食生活の定義と構成要素

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

「食生活」とは、単なる栄養摂取だけでなく、何を・どのように・誰と・いつ食べるかといった行動全体を指します。以下のような要素が含まれます。

・食事内容（栄養バランス）

・食事の時間帯と回数

・食材の選び方・調理法

・食事環境（孤食か共食か、食べる場所など）

1-2. なぜ食生活が大切なのか

食生活は、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）の予防や免疫力の維持、メンタルヘルス、さらには生活の満足度にも影響を与えます。また、近年では「食育」の重要性も強調されており、子どもの成長や教育にも関わる重要な要素とされています。

11.痩せやすい食生活を身につけるための工夫

11-1. 食事の時間と量を整える

食べる時間帯と量のメリハリが重要です。夜遅くの食事やドカ食いを避け、1日3食を規則正しく摂ることが、痩せやすい体質に近づく第一歩です。

・朝食を抜かない

・夜は軽めに

・間食は100kcal以内に抑える

11-2.炭水化物は「質と量」を意識

糖質を極端に制限するのではなく、玄米や雑穀米などの「良質な炭水化物」を適切に摂取することで、エネルギー不足を防ぎつつ体脂肪の蓄積を抑えられます。

・白米 → 玄米・麦ごはんへ置き換え

・麺類のみ → 野菜やタンパク質を追加

11-3.たんぱく質と野菜をしっかり摂る

筋肉量を維持・増加させるためには、毎食で良質なたんぱく質を摂取することが重要です。加えて、食物繊維豊富な野菜は脂質や糖質の吸収を緩やかにしてくれます。

12.続けられる食習慣にするために

12-1. 完璧を求めない

一度の食べ過ぎで「もうダメだ」と落ち込むのではなく、日々のトータルバランスで考えることが大切です。週のうち5日は意識し、2日は楽しむなどの柔軟性が継続のコツです。

12-2. 食事記録で自分を知る

アプリや手書きでの食事記録は、自分の食生活を客観的に見直すきっかけになります。何を・いつ・どれだけ食べたかを記録するだけでも、意識が高まります。

12-3. 運動との組み合わせでさらに効果アップ

栄養バランスが整った食生活に加えて、筋肉をつける運動（筋トレなど）を行えば、痩せやすい体づくりがより現実的になります。無理のない範囲で、少しずつ取り入れていきましょう。

参考文献

国民健康・栄養調査（厚生労働省）

日本人の食事摂取基準（2020年版）（厚生労働省）