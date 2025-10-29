Photo: 石阪大輔

カーシェアやレンタカーが充実している今、都会暮らしでクルマの必要性を感じている人もそう多くないのでは？ とはいっても、｢クルマのある生活｣は体験してみないとわからないもの。

このご時世クルマを買う理由は、何も移動手段としてだけではありません。｢趣味の一つとして｣｢ファッションとして｣｢人生の転機だったから｣と人それぞれいろんなストーリーがあるんです。

MINIの“心臓”が鼓動を打つ。琴線に触れた愛車のインテリア

Photo: 石阪大輔

「免許を取ったときから、いつかはMINIに乗りたいと思っていました」。そう語るのは音楽家で編集者の門岡明弥（かどおか はるひさ）さん。それもただのMINIではなく、クロスオーバーの「ムーンウォークグレー」。街中で見かけるたびに心が惹かれ、「クルマを買うならコレだ」とずっと胸の奥に決めていたそうです。

柔らかいデザインなのに、MINI唯一の本格SUVタイプで力強い。ごついのに可愛い。そのバランスに一目惚れしたそうです。そして念願叶って迎えたのが、2021年式のMINI F60。お気に入りは、何といってもインテリアだといいます。

Photo: 石阪大輔

さらにメーターの針が動くアナログ感、スイッチ類のカチッとした手触り、そして電源を入れたときの「ピコピコ」という音。アナログとデジタルが一体となった運転席周りの操作感が一番のお気に入りだそう。

エンジンを止めてブレーキを踏むと、踏み具合によって内装のスイッチが光るんです。まるで命を吹き込まれて“心臓が鼓動”しているみたいで。いつも運転席に座ると確認しちゃいます

Photo: 石阪大輔

また、カーナビを囲む大きな円形のリングもMINIの特徴。ライトの色を変えることができて、早朝のドライブにはオレンジ、夜の高速ではディープブルーなど、シチュエーションによって変えて楽しんでいるそうです。

「ウインカー音も気に入っています。180〜185BPMくらいで、国産車より少し速くて音が高め。小気味よくスタッカートしている音が心地いいんですよ」と音楽家らしい楽しみ方も。

Photo: 石阪大輔

30代を迎えた人生の「決心の証」

Photo: 石阪大輔

音楽家であり、編集者でもある門岡さん。クラシックをベースにバンド活動やライブサポート、レッスンを行う一方で、編集者として取材をして、原稿を書き、言葉を紡ぐ。「音楽は音で語るもの、編集は言葉で伝えるもの。まったく正反対だけど、どちらも自分に必要な表現方法なんです」と語ります。

Photo: 石阪大輔

独立して音楽業と編集業の二足のわらじで走り続けてきて、今年は30歳になる年。

MINIの購入を決めたのは、人生の節目を迎えてやりたいことはどんどんとやっていこうという決心の証でした。

フリーランスとして働くなかで、生活できるだけでも十分だと思う瞬間もある。でも、MINIを買ったことで、仕事もプライベートもこれまで以上にがんばる理由ができたといいます。

Photo: 石阪大輔 車体のあちこちに隠れロゴの「mini」があります。ヘッドライトにも！

維持費はかかります。でもその分、仕事を頑張ればいい。それでまたMINIに乗って好きな場所へ行ける。そう思うと、仕事のモチベーションが上がるんです。

30歳という節目に、「自分の生き方を体現する決心の証」としてMINIを手に入れた門岡さん。仕事も車も。どれもが「自分で選んで進む」という覚悟の象徴です。

おばあちゃんに見てほしかった結婚式。妻とMINIで演奏会行脚を敢行

Photo: 門岡明弥

納車から間もない今年9月、門岡さんとMINIには早くも忘れられない旅の思い出ができました。奥さまと一緒に茨城県まで向かった、おばあちゃんへの演奏会です。

95歳になる奥さまの祖母は、結婚式に招待できなかった大切な人でした。「だったら、こちらから行けばいい」と、バイオリンとキーボード、アンプを積み込んで、ふたりは茨城へと出発しました。

奥さんはバイオリン、ぼくはキーボード。結婚式で演奏した曲をおばあちゃんに聞いて欲しかったんです。到着するとおばあちゃんが電話をかけて、近所の人たちが次々と集まってきて、いつの間にか小さな演奏会になったんです。忘れられない思い出です。

Photo: 門岡明弥 祖母の家の近くにある公園にて門岡さんが撮った写真。茨城から帰路に着く前、最後に寄った場所だそうで、思い出深いんだとか。

Photo: 門岡明弥 上の写真と同じ場所の公園にて。あまりに夕陽が綺麗だった流れで、車も撮影。

茨城へのドライブでは、クロスオーバーの収納力は想像以上でした。バイオリンやキーボード、アンプなどの機材も数泊分の荷物も十分に積めて、しかも走りは軽やか。「SUVの走行性能が感じられたドライブでした。ブレーキの効きも鋭くて、高速でも安心感があります」と話す門岡さん。音楽のリズムのように、車体がリズムよく反応してくれるMINIの走りにすっかり惚れ込んでいます。

次の目標は、熊本にいる自身の祖母のもとへ。子どものころ、家族と車中泊をしながら向かった懐かしい道を、今度は奥さまとMINIで。車内には楽器を積んで、ふたりの音楽と人生が奏でる音をMINIが次の夢へと連れていってくれるのでしょう。

Photo: 石阪大輔

Photo: 石阪大輔