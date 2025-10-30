お笑いコンビ「さや香」の新山（33）が29日深夜に放送された中京テレビ「人間研究所」（後0・44）に出演。人気ものまねタレントのディナーショーの金額に衝撃を受けた。

今回は「わけのわからない方法でお金を稼いでいるホモサピを研究するコーナー“ホモサピ万博”」と題して放送され、ものまねタレントについて迫った。

ゲストに登場したのは、明石家さんまのものまねなどで知られるものまねタレントほいけんた。VTRでは「大金稼ぎに成功している」と紹介されていたことを指摘されると「大金かどうかわかりませんけども、ものまねで食べてる人はたくさんいる」と明かした。

また「ものまね業界でも、ディナーショーとかやれるようになると一流とは言われてます」とした。これにディナーショーの金額について質問が飛び、「その時のホテルとかによって金額は多分違うと思います」と説明した。

すると、画面にほいのディナーショーの金額が表示された。60分2回公演の各180名前後で1人26000円だった。この値段にMC陣は「えぇ!?」「たっか…」「いや引くわ」と衝撃。さらに新山も「えっ!?」と思わず声をあげた。

「※参考」として、さや香の単独ライブが1人1500円〜2000円とも表示されており、新山は「時間は60分で一緒ですもん」とぼう然。「僕らネタ全部自分らで作ってるんですよ。マネではなく0から1にしてるんですよ!」と納得がいかなかった。

このコメントにMC陣から全ものまねタレントを「敵に回した」と指摘され、「いやいやいや。そういうことじゃなくて」と否定しながらも「金額の差がね…」と釈然としなかった。ほいが「我々だってネタは作りますよ」と反論すると、新山は「でも0から1にしてるんで、こっちは。キャラとかない状態からやってるので。ベースがある分、全然違うと思うんですよ」とヒートアップ。

さらに、ほいから「だけど、コントとかっていう文化の基本はあるわけでしょ」と指摘されると「コント、漫才の文化があります。でも、それはディナーショーのパッケージと文化なんです。ここにプラス『キャラ』が乗っかってるから…もう一個楽ですけどね」と止まらなかった。