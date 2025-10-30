『小さい頃は、神様がいて』仲間由紀恵“あん”＆北村有起哉“渉”態度に子どもたちはモヤモヤ…【第4話あらすじ】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の第4話が30日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが到着した。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
■第4話あらすじ
「たそがれステイツ」の1階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、緊急事態に見舞われ、家を留守にする。事情が分からないまま、慎一に代わってラジオ体操の当番を務めた小倉渉（北村有起哉）は、朝の支度をしている妻・あん（仲間由紀恵）に対して「離婚のことは分かってますよ」とほのめかすような態度を取る。その様子にイラっとするあん。２人は娘のゆず（近藤華）に離婚について悟られないように振る舞うが、既に知っているゆずはその状況にモヤモヤする。
そんな中、さとこからの指示通りに、屋上の植物に水やりをするあん。渉はいつも慎一がやっていたように、マンションの前を掃除する。そこへ、２階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）が現れる。ホースの水を空に向けたあんは小さな虹がかかることに気づき、３人を呼び寄せる。しばし虹を見つめる４人は、慎一とさとこのことが気になって…。
その後、あんは離婚の話をしてからの渉の態度について指摘するが、渉にはうまく伝わらない。ゆずがいないところで話すために、渉とあんはいつも通り車内で話すことに。どうしてもかみ合わない２人は口論になるが、そこにさとこから電話が入り…。一方、ゆずは兄の順（小瀧望）に、離婚のことは既に知っていると両親に伝えてもいいかと相談する。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
■第4話あらすじ
「たそがれステイツ」の1階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、緊急事態に見舞われ、家を留守にする。事情が分からないまま、慎一に代わってラジオ体操の当番を務めた小倉渉（北村有起哉）は、朝の支度をしている妻・あん（仲間由紀恵）に対して「離婚のことは分かってますよ」とほのめかすような態度を取る。その様子にイラっとするあん。２人は娘のゆず（近藤華）に離婚について悟られないように振る舞うが、既に知っているゆずはその状況にモヤモヤする。
そんな中、さとこからの指示通りに、屋上の植物に水やりをするあん。渉はいつも慎一がやっていたように、マンションの前を掃除する。そこへ、２階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）が現れる。ホースの水を空に向けたあんは小さな虹がかかることに気づき、３人を呼び寄せる。しばし虹を見つめる４人は、慎一とさとこのことが気になって…。
その後、あんは離婚の話をしてからの渉の態度について指摘するが、渉にはうまく伝わらない。ゆずがいないところで話すために、渉とあんはいつも通り車内で話すことに。どうしてもかみ合わない２人は口論になるが、そこにさとこから電話が入り…。一方、ゆずは兄の順（小瀧望）に、離婚のことは既に知っていると両親に伝えてもいいかと相談する。