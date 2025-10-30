シュールで可愛い（笑）【マクドナルド】集めて飾りたい♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から、絶妙な表情をしたユニークな「パンどろぼう」のおもちゃが登場。見ているだけで心が和む個性豊かな新作おもちゃに、大人も思わずコンプリート欲を刺激されそうです。今回は第1弾と第3弾の期間中にゲットできる、フィギュア & 袋止めクリップをご紹介します。

立体的で存在感もある「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「シュールな感じが可愛い」とコメントしたこちら。少しムスッとしたような表情が可愛いフィギュアは、コロンとした厚みや立体的な作りで、存在感もあります。「玄関やちょっとしたスペースを飾るのに丁度良い大きさ」とのことで、デスク周りの癒しアイテムにもなってくれそう。

クリップ部分もパン風に！「パンどろぼう ふくろとめクリップ」

絶妙な表情を浮かべた、ユニークで可愛いこちらのおもちゃ。クリップ仕様になっており、食品袋を留めておくことができます。クリップ部分も細長いパンに見立てた、こだわりの詰まったデザイン。第1弾を逃した場合は、全種類ラインナップする第3弾でもらえる可能性アリです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

