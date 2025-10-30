「なごり雪」などで知られるフォークシンガーのイルカ（74）が27日、自身のX（旧ツイッター）で父・保坂俊雄さんが21日に亡くなっていたことを報告した。97歳。保坂さんはテナーサックスの奏者で、近年もイルカのライブ公演などでもサックスを演奏していた。



【写真】イルカと共演する保坂さん 手術を終えたばかりの97歳とは思えない貫禄！

イルカは「突然のご報告で申し訳ありません。 父97歳が10月21日急逝致しました。」と報告。また「今年は7月と10月に内視鏡手術を受け17日『イルカwith Friends』コンサートのステージで演奏し拍手喝采を頂き本当に御満悦の父は全てクリアしサッと旅立ちました。」と記した。



葬儀については「父の意思に従い本日家族葬で見送りました。」と既に終えたことを報告。「 心から感謝致します。」とファンに向けて感謝を記した。



イルカのX上でも、22日に「今年も家族4世代で参加が出来て大感謝」と、保坂さんが元気にサックスを演奏する姿が写真で投稿されている。保坂さんの参加は毎年恒例のようで「父97が今年も参加 内視鏡手術後でしたが主治医先生達からの大応援でサックスをウインドシンセに持ち替え大健闘パパありがとう」と感謝を伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）