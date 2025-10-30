クロスワードを解くにはふつうカタカナを用います。意識せずに誰でもカタカナをマスの中に書き入れています。どうしてひらがなではないのでしょうか？ 今回はそれについてご説明しましょう。



【写真】超合金×ルービックキューブ 異色の50周年コラボ パズルがロボットに変形

海外で生まれたクロスワードパズルが初めて日本に紹介されたのは1925年の3月のこと。「サンデー毎日」誌に掲載されたのが最初でした。



その問題を作ったのは当時東京大学で英語を教えていたD・ターラメ教授。その奥様は日本女性でした。名前は、カメさん。教授は最愛の奥様の名前である「カメ」をまず図版の左上部分にカタカナで書き、パズルを作り始めました。



カメは日本ではおめでたい生き物であり、それは、記念すべき国内第1号のクロスワードにふさわしい言葉であると考えたのです。教授はそのままカタカナでパズル面を組み上げ、原稿を雑誌社に渡します。編集部はなんの疑いもなく、そういうものであると理解し、それが誌面に掲載されました。 以降、クロスワードは通例として、カタカナを使って解くのが一般的になったようです。



…というのは全部ウソです。サンデー毎日に初めて載ったことだけが本当です。信じないでくださいね（笑）。



では、なぜカタカナなのか。調べましたがよくわかりませんでした。思うに、ひらがなだとアホっぽいからではないでしょうか。「はんしんたいがーす」や「さよならほーむらん」では、いかにも…ですもんね。フザケタハナシデゴメンナサイ。



（パズル作家・河田 智）