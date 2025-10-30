人気女優たちが“金髪”にイメチェン 「びっくり」「マジ可愛い」驚きと絶賛の声
人気女優たちが次々と金髪姿を披露し、話題を集めている。役づくりや写真集の撮影など、さまざまな理由でイメチェンを果たした姿には、「びっくり」「マジ可愛い」などの反響が相次いでいる。
【写真】「びっくり」「マジ可愛い」人気女優たちの“金髪姿”
元乃木坂46の与田祐希は、卒業後初となる地上波ドラマ出演にして主演を務める『死ぬまでバズってろ！！』（MBSほか）の役柄に合わせて金髪に。本作で与田は、“告発系インフルエンサー”という挑戦的な役柄を演じている。10月9日に金髪姿でポスタービジュアル撮影中のオフショットをインスタグラムに投稿した際には、ミニ丈のトップスを着用したヘソ出しコーデを披露しており、アイドル時代とは異なる新しい魅力を見せている。
ドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）で波瑠とダブル主演を務める川栄李奈は、元ヤンのシングルマザーで会社社長という役柄に合わせて金髪ロングヘアへと大胆にイメチェン。7月に自身のインスタグラムで「ハイトーンロングになっております」とつづり、金髪姿を披露している。投稿では、黒のトップスにキャップと眼鏡を合わせたカジュアルな姿を披露。リラックスした笑顔と新しい髪色が爽やかな印象を与えている。
森七菜は、10月10日に都内で行われた映画『秒速5センチメートル』の初日舞台あいさつで、金髪姿を初披露した。スタッフのインスタグラムでもその際のオフショットが公開されている。イベントでは、黒タイツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートで登壇。明るい髪色とモノトーンの衣装が対照的で、これまでの印象から一変した大人っぽさを感じさせた。
橋本愛は、10月26日にインスタグラムを更新し、「写真集 2025冬 おたのしみに」とコメントを添えて金髪姿を公開。投稿の写真は、20代ラストを飾る写真集（タイトル未定）のカットで、4名のフォトグラファーが橋本の“20代最後の1年”を撮り下ろしているという。写真では、北海道の雪景色の中で白い衣装をまとい、花を手にした姿を披露。金髪と雪原が溶け合うような幻想的な1枚となっている。
森日菜美は、出演ドラマ『介護スナックベルサイユ』（フジテレビ・東海テレビ／毎週土曜23時40分）で、スナックの接客係を演じており、役づくりの一環としてハイトーンの金髪にイメチェン。9月にインスタグラムで「髪色新鮮だあ」と感想を記していた。投稿では、白のトップスに身を包み、柔らかな表情でカメラを見つめる姿を披露。ナチュラルな金髪が透明感を際立たせていた。
女優たちが鮮やかな金髪にイメチェンした姿には、驚きと絶賛の声が相次いでおり、「びっくり」「可愛すぎる」「マジ可愛い」「髪色似合ってる」などのコメントが寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）、「川栄李奈」インスタグラム（＠rina_kawaei.official）、「森七菜スタッフ」インスタグラム（＠nana_mori_staff）、「橋本愛」インスタグラム（＠ai__hashimoto）、「森日菜美」インスタグラム（＠hinami_mori）
【写真】「びっくり」「マジ可愛い」人気女優たちの“金髪姿”
元乃木坂46の与田祐希は、卒業後初となる地上波ドラマ出演にして主演を務める『死ぬまでバズってろ！！』（MBSほか）の役柄に合わせて金髪に。本作で与田は、“告発系インフルエンサー”という挑戦的な役柄を演じている。10月9日に金髪姿でポスタービジュアル撮影中のオフショットをインスタグラムに投稿した際には、ミニ丈のトップスを着用したヘソ出しコーデを披露しており、アイドル時代とは異なる新しい魅力を見せている。
森七菜は、10月10日に都内で行われた映画『秒速5センチメートル』の初日舞台あいさつで、金髪姿を初披露した。スタッフのインスタグラムでもその際のオフショットが公開されている。イベントでは、黒タイツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートで登壇。明るい髪色とモノトーンの衣装が対照的で、これまでの印象から一変した大人っぽさを感じさせた。
橋本愛は、10月26日にインスタグラムを更新し、「写真集 2025冬 おたのしみに」とコメントを添えて金髪姿を公開。投稿の写真は、20代ラストを飾る写真集（タイトル未定）のカットで、4名のフォトグラファーが橋本の“20代最後の1年”を撮り下ろしているという。写真では、北海道の雪景色の中で白い衣装をまとい、花を手にした姿を披露。金髪と雪原が溶け合うような幻想的な1枚となっている。
森日菜美は、出演ドラマ『介護スナックベルサイユ』（フジテレビ・東海テレビ／毎週土曜23時40分）で、スナックの接客係を演じており、役づくりの一環としてハイトーンの金髪にイメチェン。9月にインスタグラムで「髪色新鮮だあ」と感想を記していた。投稿では、白のトップスに身を包み、柔らかな表情でカメラを見つめる姿を披露。ナチュラルな金髪が透明感を際立たせていた。
女優たちが鮮やかな金髪にイメチェンした姿には、驚きと絶賛の声が相次いでおり、「びっくり」「可愛すぎる」「マジ可愛い」「髪色似合ってる」などのコメントが寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）、「川栄李奈」インスタグラム（＠rina_kawaei.official）、「森七菜スタッフ」インスタグラム（＠nana_mori_staff）、「橋本愛」インスタグラム（＠ai__hashimoto）、「森日菜美」インスタグラム（＠hinami_mori）