外務省が推進する対日理解促進交流プログラム「ＪＥＮＥＳＹＳ」（ジェネシス）とＪリーグのイベントが２９日、東京・文京区のＪＦＡサッカー文化創造拠点「ブルーイング」で行われた。スポーツを通じたＳＤＧｓへの貢献や社会課題解決に関心を持つＡＳＥＡＮ諸国の計１１か国からの高校生ほか約９０人が来日し、Ｊリーグのサステナビリティの取り組みについての講義を聞き、理解を深めた。

Ｊリーグ執行役員でサステナビリティ担当の辻井隆行氏が登壇し、参加者たちは熱心に耳を傾けた。Ｊリーグの理念や、進みゆく気候変動への向き合い方、地域貢献や環境保全への取り組み・アクションについての講演で、サッカーを通じて社会問題への関心をより強くしたようだ。

イベントを終えたＪリーグ・辻井執行役員は「質疑応答の中でも『自分たちより上の世代の人にも、気候変動への意識を強く持ってもらうにはどうすればいいか？』といった質問が出た。彼ら彼女らの心情を表しているなと思い、改めてしっかり（サステナビリティの取り組みを）やらなければなと思った。自分たちの未来のことだから、切実感があると思う」と生徒たちの熱意を実感していた。今後に向けては「足元のことをしっかり日本でやらなければという一方で、世界全体の方向性や期待値を把握することも大事。バランスを見ながらやっていきたい」と話した。

シンガポールから今回のプログラムに参加したティモシー・ホンさん（１５）は「とても良い講義でいろいろな話を聞けて印象的でした。将来を見据えてどのように行動していくのか、考える良いきっかけとなりました」と振り返った。「いろいろなスポーツをすることで自分も楽しめて新しい友達もできます。それを通して多くの活動に結びつけることができると感じました。環境保全の点においては、多くの国で、私の国シンガポールでも取り組まなければいけない大きな問題であると再認識しました」と有意義だったと強調した。

◆ＪＥＮＥＳＹＳの概要 日本政府（外務省）が推進する日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、外交基盤の拡充を目的としている。