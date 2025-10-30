ブラジル・リオデジャネイロ州警察は２８日、リオ市北部のファベーラ（貧民街）で麻薬密売組織の大規模な掃討作戦を行い、警官４人を含む少なくとも６４人が死亡した。

地元紙「グロボ」によると、掃討作戦の犠牲者としては、リオデジャネイロ州史上最多で、民間人を巻き込む強引な手法に批判の声が上がっている。（リオデジャネイロ支局 大月美佳）

作戦は、リオ最大の麻薬密売組織「コマンド・ベルメーリョ（ＣＶ）」の勢力拡大を防ぐことが目的で、重装備の警官２５００人や装甲車３２台が投入された。その後、激しい銃撃戦に発展し、組織側はドローンで爆弾を落とし、火を放った車両で道路を塞ぐなどして抵抗した。リオ州によると、麻薬組織の幹部ら８１人が逮捕され、７５丁のライフル銃が押収された。

作戦で多くの死者が出たことについて、国連人権高等弁務官事務所はＸ（旧ツイッター）で「強い恐怖を覚える」と非難した。地元ＮＧＯなどは共同で、「公共の安全は流血によってもたらされない」と訴える声明を発表した。

現場は、リオデジャネイロの国際空港近くのファベーラ「アレマン」と「ペニャ」の２か所。周辺の道路は封鎖され、医療施設は閉鎖。学校は臨時休校となった。

ＣＶが支配するリオ市内の別のファベーラに住むレストラン従業員ジェルライネ・マガリャエスさん（３１）は、「家までの道にはバリケードが張られ、トラックやバスが道路を塞いでいてすごく怖かった。作戦がまだ続いているので恐ろしい」と話した。

国勢調査によると、リオ市内にはファベーラが１７２４か所あり、住民の約２割が暮らす。大半が犯罪組織に支配されており、警察との銃撃戦が頻発している。