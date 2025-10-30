超特急ユーキ、タイプロ出身・西山智樹＆前田大輔、前代未聞“カンペが出る”リアリティショーに出演
前代未聞の“カンペが出る”リアリティショー『キミとボク、ときどきカンペ』が、10月30日深夜1時26分からテレビ朝日系で放送される。放送後には動画配信サービス・TELASAで後編が独占配信される。
【写真】カンペを出されるイケメン3人
神奈川県横須賀市の海が見えるコテージに集められた、男女4人。工房での楽器作り体験や古着店でのショッピング、水族館でのひととき、庭でのバーベキュー…などなど、リアリティショーさながらの素敵な時間を過ごすのだが、通常のリアリティショーと違い、この番組では、カンペが出る。イケメン3人がそれぞれ芸人とタッグを組み、カンペでのサポートを受けながら女性を笑わせていき、一番面白いイケメンを目指すというバトルになっている。
これまでTravis Japanの松倉海斗が出演した『完ペキな未来へ』、上田竜也主演の『潜入バーテンダー』と2度にわたって放送してきた「カンペ劇場」の派生版となる新企画だ。
出演するのは、超特急のユーキ、西山智樹、前田大輔の3人。ユーキはランジャタイの国崎和也とコンビを組み、国崎から「カンペ以外でも好きにアドリブやっちゃって！」と助言を受けるなど自由度満点の構成に挑む。タイプロ出身の西山はAマッソ加納とペアを結成。「ベースの西山さんの良さを残しつつ、穏やかなところからシームレスに入っていく」と語る加納の戦略のもと、駆け引きを見せる。さらに前田はママタルトの檜原洋平とタッグ。「僕元気なので、なんでもやります」と語り、攻めたカンペにも果敢に挑戦する姿が見どころとなる。
この3組のバトルを1日密着で審査するのは、ダウ90000の吉原怜那。スタジオではシソンヌ長谷川忍と本田望結が進行を見守る。
【出演者感想コメント】
■超特急 ユーキ
人生初体験でございました！僕がペアを組ませていただいたのがランジャタイの国崎さんだったんで。国崎さんからは「もっと自由にしちゃっていいよ、カンペ無視していいよ」っていうアドバイスもあったりしたので半分自分らしさと、半分国崎さんのスパイスと言いますか。バランスが絶妙な感じになってるんじゃないかと思ってます！ある１箇所に関しては、ほぼアドリブでやらせていただきました。だんだんと脳が国崎さんになってて途中、国崎さんがボンッと降りたシーンがありました。
■西山智樹＆前田大輔
前田:あんまりバラエティの経験はない、そんな中で特殊なカンペを…
西山:でも心強かったよね！バラエティ1人で挑戦するより。
前田:あと、相手のせいにできるっていう（笑）
西山:僕が言い慣れてないセリフで、殻破れるかが肝だったんだけど。
前田:さっき「ゾクゾクした」って言ってたもんね。
西山:いつも言わないことばっかりだったから、大丈夫かなぁ…（笑）でも楽しかったですね！
■シソンヌ 長谷川忍
今まではドラマの企画に2回出させてもらってスゴく面白かったんですけど、今回のはコンビプレーというか、組み合わせの妙が出ててスゴく良かったですね。あと男性陣3人が非常に上手かったですね！芸人的にも「この言い回し、このニュアンスで言ってほしいんだけどなぁ…」までは字に書けないじゃないですか。結構そこの真ん中をみんな言ってくれてたんじゃないかなっていう。芸人がノッてどんどんカンペ出してるのでわかりますよね。
▼本田望結
楽しかった！めっちゃ笑いました。始まる前の自分に言いたいのは「キュンキュンとかじゃないよ」ということ！誰が１番笑わせられるかなので、キュンキュンは見られないっていうところだけ先に皆さんに伝えておきたいです。男性陣の皆さんはこの企画初挑戦ですよね？やったことあるのかなってくらい芸人さんとの息がピッタリでした！
