福本莉子＆高橋恭平『ストロボ・エッジ Season1』、“重要な役どころ”吉柳咲良が出演 TVer配信が決定
俳優・福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がW主演する連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』が、あす31日午後11時からWOWOWで放送・配信スタートする。きょう30日、追加キャストとして俳優・吉柳咲良の出演が決定。さらに民放公式テレビ配信サービス「TVer」での見逃し配信が決定
【画像】『ストロボ・エッジ Season１』杉本真央を演じる吉柳咲良
した。
漫画家・咲坂伊緒氏による大ヒット作品が初の連続ドラマ化され、2シーズンにわたり、ヒロイン・木下仁菜子（福本）、仁菜子の初恋の相手・一ノ瀬蓮（高橋）、周囲の友人たちの恋模様が丁寧に描かれる。
吉柳は、物語を大きく揺るがす重要な登場人物・杉本真央を演じる。
吉柳は、第41回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRL 2016」で、当時歴代最年少となる12歳でグランプリを受賞。ミュージカル『ピーター・パン』10代目ピーター・パン役で俳優としてデビューし、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』（2023年）や日曜劇場『御上先生』（2025年）など話題作への出演が続く。WOWOWドラマへの出演は、『東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ ギフテッド』（2023年）以来、約2年ぶりとなる。
吉柳演じる真央は、蓮と安堂の中学時代の後輩という役どころ。高校1年生となった真央は、仁菜子たちが通う高校へ入学するが…。仁菜子・蓮・安堂の関係を大きく揺るがす重要なキャラクターとなる。
また、同作のオリジナルアイテム4種のグッズが発売されることも決定した。作中を通してキーアイテムとなる、仁菜子が蓮からもらう蝶々のキーホルダーをはじめ、写真を飾ることもできるイヤフォンスタンド、高機能で使いやすく作品のモチーフがデザインされたお弁当箱、仁菜子たちが通う光ヶ崎高校（崎＝たつさき）のスクールバッグをモチーフにしたスクールバッグチャームといった「ストロボ・エッジ」の世界観
を味わえるアイテムとなっている。
■吉柳咲良（杉本真央役）コメント
――出演が決定した際の気持ち。
昔から原作が大好きで、何度も読み返してきた作品だったので、こうして２部作での連続ドラマ化に携わることができて本当に光栄です。
役名を伺ったときは、彼女が抱える不器用さや、心の奥に秘めた想いをどう丁寧に表現できるだろうかと考え、胸が高鳴りました。
彼女を通して、この物語のもつ繊細な温度を感じていただけるように大切に演じました。
どうか多くの方に愛していただけますように。
――視聴者、原作ファンへのメッセージ。
学生という限られた時間の中でしか味わえない、ほろ苦さや危うさ、そして純粋さを丁寧に描いた作品です。
登場人物たちの感情が複雑に絡み合いながらも、それぞれが懸命に向き合う姿には、きっと誰もがどこかで共感してしまう瞬間があると思います。
この物語を通して、皆さんの中にもあの頃の“想い”が静かに蘇るような、そんな時間を共有していただけたら嬉しいです。
