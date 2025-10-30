俳優舘ひろし（75）が29日、都内で主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の東京プレミア舞台あいさつに登壇した。

元やくざの漁師と少年の交流を描いた作品。藤井監督と舘は「ヤクザと家族 The Family」（21年）以来2度目のタッグで、撮影は木村大作さんが手がけた。舘は「この作品は俳優人生50年の集大成と言えるのではないかと自負をしています」と話した。

尾上眞秀（13）が少年期を、眞栄田郷敦（25）が青年期を演じた。60歳差、50歳差の友情、と強調されると舘が「帰っていいですか」と苦笑いする場面も。舘は、眞秀と船に乗る撮影で「もっとわんぱくになって楽しんじゃえ」と声をかけたことを振り返ったり、「眞栄田君には、これからもっと飯を食ったり、遊びに行こうと話している」と明かした。眞栄田も「気遣い、みんなの空気がいいように立ち振る舞ってくださる」と感激していた。

また、タイトルにちなんで光り輝く人を聞かれ、椎名桔平は舘の名前を挙げ「ずっと輝かしい先輩。頑張って追いかけたい」とし、40年近く前に「あぶない刑事」で犯人役で出演したことを話した。ほか藤井監督、MEGUMIが出席。

【小林千穂】