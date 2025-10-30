堺雅人（52）が29日、都内で行われた8年ぶりの主演映画「平場の月」（土井裕泰監督、11月14日公開）完成披露試写会に登壇。劇中で、妻と別れて地元の印刷会社に再就職した50代の男性を演じるが、中学時代に思いを寄せ、互いに独り身となって再会した同級生役の井川遥（49）と、前妻役の吉瀬美智子（50）を横に「奥さんが吉瀬さんで恋人が井川さん。すごい世界」と笑った。

また、撮影中の驚きも口にした。撮影は、自身と井川の中学時代を演じた坂元愛登（16）と一色香澄（15）らの中学パートから行い、その後、大人パートに移った。堺は「クランクインに出番がないからドキドキして待っていたら、おふたりを撮った映像がデータとしてスマホで流れてきた。できたも同然、これで乗っかれば良いなと思って。何て便利な時代なんだろうと技術の進歩に感動しました」と振り返った。井川も「大きな画面で見たので、迫力と感情の揺れを感じ。繊細さと強さをもらって撮影に入れた」とうなずいた。

堺は、朝倉かすみ氏の原作について「お風呂入った時や家事の間に、後から押し寄せる波のようにジワジワくる物語」と評した。中村ゆり（43）椿鬼奴（53）大森南朋（53）も登壇。【村上幸将】