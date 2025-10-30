

現在のハムレット。敷地内の路地を挟んで建物が並ぶ（写真：筆者撮影）

さまざまな工夫で新たな住まいや仕事場となったり、文化的拠点に生まれ変わっている“廃居（廃虚）”を紹介している本連載「広がる新しい暮らし方 "廃居"という磁力」。13回目の今回は、京都府亀岡市の事例を紹介する。

筆者の印象では、関西には世の中の人がいうところの廃墟を宝として、こよなく愛する人たちが多い。そのうちの1人に「京都一ファンキーな不動産会社」を自称する株式会社川端組の川端寛之さんがいる。

最初にお目にかかったのは細長い土地の中央に立つ3軒長屋の周囲に鉄骨の柱と梁を建て、そこにコンテナを置いた謎の空間・共創自治区SHIKIAMI CONCON（京都市中京区、以下こんこん）。壁がなくても建物は成り立つという衝撃の事実を知った時だった。



細長い路地に建っていた長屋（写真奥）を残し、その回りに鉄骨で柱と梁を新設、そこにコンテナを置いた謎の建物、共創自治区こんこん（2022年、筆者撮影）

その川端さんは京都周辺でいくつかの集落再生を手掛けているのだが、そのうちでも平屋が建ち並び、昭和の下町を想起するような雰囲気を漂わせているのが京都府亀岡市大井町並河にある「A HAMLET（以下ハムレット。シェイクスピアの作品名ではなく、「とある集落」という意味）」である。

改修が進み始めている今も建物によっては逆に独特の廃墟感があり、再生といってもさまざまなやり方があることを教えてくれる。

ここにしかない風景に惹かれて大家に直談判

始まりは、川端さんが通りすがりに出会った昔ながらの住宅。

「当時、近くで霧霧（キリム。亀岡は霧のまちなのだ）という、やはり集落再生プロジェクトをやっていました。こちらは“DIY可”“小商い可”といった貸し方で、予算をかけずに古くなった賃貸住宅群を再生するもので、それを手掛けている最中にたまたま、現在、ハムレットのプロジェクトを進めている集落のすぐ近くを通りかかりました。

一目見て、ここにしかない景色に惹かれ、入居者募集中の看板を参考に大家さん宅を訪ねました。再生は難しいとしても、入居者募集の手伝いだけでもさせてもらえないかと思ったのです」（川端さん）

出てきた女性は「賃貸経営は息子たちに任せている」「彼らは次の月曜日に来るから用事があるならその時に訪ねて来ればよい」と言ってくれた。そして、翌週、再度所有者宅を訪ねた川端さんは集落の魅力を説いた。

いきなり、やってきた不思議な風体の男に所有物件のすばらしさを説かれた所有者ご家族はさぞや困惑したことだろう。築50〜60年ほど、3室が縦につながる今でいえば3Kに小さな水回りが付いた古い平屋を価値がある、残すべきだと言われても普通は信じられない。

しかも、その時点では30棟のうち、13棟はすでに空き家になっており、所有者としてはいずれは解体して建て替える計画もあった。

かつて手掛けた南吹田琥珀街

そこで川端さんはこれまで自分が手掛けた物件を見学してもらい、古いエリアの再生には意味があること、きちんと収益も上がることを説いた。案内したのは前述のこんこんと大阪府吹田市南吹田で手掛ける南吹田琥珀街（以下、琥珀街）。

琥珀街はハムレット同様、老朽化した2階建て12戸のアパート、約20戸ほどの長屋が集まる一画で、川端さんは2017年からこれまで3期に分けて再生してきた。



関西ではよく見かける平屋の賃貸住宅、改装前の様子（写真：川端組提供）



改装し店舗などとして使えるようにした。地域で改修済の建物の軒には琥珀色の照明が下げられている（写真：川端組提供）



こちらもよくある老朽化した2階建てアパート（写真：川端組提供）



住居ではなく、店舗、オフィスなどとして使われるようになった白ゆり荘。あえて名称は変えない（写真：川端組提供）

現在ではそのうち、15室にオフィスや店舗、サロン、カフェなどが入っており、そろそろ4期目が始まる予定。1室の募集に4件の申し込みがあるなど、今では信じられないほど人気物件になっている。



改修の仕方は建物による。水回りは新しく、古い部分も残した例（写真：川端組提供）

そうした事例を見せて1年ほど説得した結果、ハムレットの集落を所有するご家族の同意を得て、建て替えから3年かけて13棟を再生する方向に舵を切ることに。川端さんが初めて集落を見かけてから約1年後の2022年から、ハムレットという集落名をつけて着工することになった。

誰もやらない・評価されないものを輝かせる

確かに風情がある一画だが、川端さんはなぜ、そこまでして集落を再生しようと思ったのか。

「どのまちも同じ顔になっていってしまうのが耐えられないのです。ここでしかない景色を見たいと日本で1600カ所くらい、行きたいところをピックアップ、写真を撮りに行っているのですが、それが身近にありました」

川端組は京都を本拠とする不動産会社だが、亀岡や南吹田などを手がけているのは集落、つまり面を変えられるから。古民家は再生しても「点」でしかないが、集落なら「面」になり、関わる人の居場所になる。コミュニティを育める。

また、古民家や町家はすでに評価されている。

「“どや顔”の建物再生は誰かが、あるいは誰もが手掛けたがる。それよりも、ビルや長屋のように評価されにくいものを輝かせたいのです」

普通、建物の再生は最初からどのようにするかを決めて始める。ところがハムレットでは予算だけを決めて解体しながら、感じながらどう作っていくかを決めるという、珍しいやり方で始まった。廃墟はどこまで行ったら使えるようになるか、解体後に少しずつプラスしていくことで実験しようというわけである。

また、できるだけ解体して出てきたものを大事に使うことにもした。その代表例が三和土（たたき。おおざっぱにいえば土間部分）や壁。瓦屋根を葺き替える際に出る土を再生して使うのだが、長年瓦を支えてきて固まった土をほぐして使えるようにする、敲（たた）いて床にする、壁に塗るために練るのは手間のかかる作業。

だが、ハムレットでは自然の素材を使うことにこだわった。そもそも、屋根土はこのまちの地面の土。それが50〜60年屋根の上で瓦を支え、また地面に戻ってくるのである。ドラマチックではないか。

最初の計画では半年に2棟ずつ、6期かけて13棟を再生することになっており、2023年に最初に筆者が訪れた時には平屋4棟が再生、利用されていた。

1期工事分の入居者は編集・デザイン関係の事務所と住居兼アトリエとしてお針子さん、2期目の入居者が食堂と3Dプリンターで作ったステーショナリーが並ぶショップ兼ギャラリーのオーナー。3期工事の2棟は入居者募集中だった。



デザイン、編集事務所として使われていた部屋 中央に細長いキッチンがあり、2階にロフトも. ＊当時の様子（2023年 筆者撮影）



ギャラリー外観。造園の専門家も加わっており、入口も雰囲気がある ＊当時の様子（2023年 筆者撮影）



食堂として使われていた部屋 ＊当時の様子（2023年 筆者撮影）

再生で印象的だったのは平屋の床を抜き、土部分をそのまま床にするという大胆なやり方。残した押入れは食堂では小上がりになり、ギャラリーでは展示空間に。



文具のギャラリー、ショップとして使われていた部屋 ＊当時の様子（2023年 筆者撮影）

改修はしてあったものの未入居だった住戸もあり、そこでは元押入れだった部分に植物が植えられ、絵のような雰囲気だった。



改修済で入居者を募集していた住戸。大胆な押入れスペースの使い方が目を引いた ＊当時の様子（2023年 筆者撮影）

土間などを解体した時のコンクリートのガラも住戸への入り口の踏み石、庭部分のベンチなどとして使われていた。徹底してゴミを出さないようにしていたのである。最近ではSDGsの観点からガラなどを砕いて使う話も聞くようにはなったが、そのままの形で無駄なく使っている例は珍しい。

また、これまで顔見知りの高齢者を中心とした住民が住んでいた集落に若い人たちが訪れるようになったことで元から住んでいた人たちも楽しそうだった。これまで近くになかったからだろう、食堂はおおいに重宝がられ、毎日訪れる人もいたと聞いた。

3期目で危機が訪れるも新しい模索がスタート

2期目までは入居者も早々に決まって順調だったが、3期目から苦戦が始まった。1期目、2期目で予算を使いすぎてしまい、3期目は少し予算を絞って改修したところ、今度はなかなか入居者が決まらない。

そうこうしているうちにそれまでの入居者のうちの3戸がそれぞれの事情から退去することになってしまった。盛り上がった場が静かになってしまったのだ。



ハムレット全体像。少しくぼんだ土地に建物が密集している（写真：筆者撮影）

亀岡市は京都市と隣接してはいるが、その間には山があり、物理的距離よりも精神的距離が遠い。JR、国道9号線、保津川下り（！）、いずれのルートで来ても一度電波は途絶えると川端さん。

そこに灯りかけ、一度消えた明かりをもう一度灯すには大きな力が必要だ。いくら花火を打ち上げても山に遮られて山の向こうには光は届きにくい。プロジェクト立ち上げ時からそれは分かっており、万全な布陣で進めてはきたものの、入居者それぞれの退去まではコントロールできなかった。

そこで現在は空いている3室のうちの1室をこれまでプロジェクトで関わってきた4社で借り上げ、ラジオで情報を発信。「野良の学校」という講座を開いたり、アーティストインレジデンスを実施、さまざまな人に滞在してもらったり、テーマを変えて月に1回、年に2回、毎月一定の日にとさまざまなイベントを開催するなどして場を知ってもらう活動を続けている。

空いている住戸が多い分、使える場所も多いので、そうした外に場を開く活用はしやすくもなっており、徐々にこれまでとは違う新しい人たちが訪れるようにもなってきた。

もちろん、一方で入居者の募集もしており、多少スピードを落とすことはあっても改修は続けていく。



2023年時点でギャラリー＆ショップとして使われていた部屋の現在。以前は押入れ部分を残してディスプレイに使っていた（写真：筆者撮影）



2023年時点で食堂となっていた部屋の現在。以前は押入れ部分が小上がりのように使われていた（写真：筆者撮影）

「面で作っている以上、リスクはあって当然ですし、経済合理性のまっただ中で消されている集落を再生するのは簡単なことではないと実感しています。でも、そもそも、まちづくりに完成はありません。

かつてコロナ禍ではこんこんも半分以上空いてしまいましたが、逆にその後を埋めるように入ってきた人たちが非常に自主的に場を運営、自分たちで自治会を作ってイベントをするようになりました。琥珀街も数年前は絶望的でしたが、ある日、潮目が変わった。

ハムレットも今は停滞していますが、ここからはリセットのタイミング。これまでと違う人たちが関わるようになっており、その人たちを巻き込んでいこうと動き始めています」



川端さんはいつも、ちょっと変わった服装で登場。ハムレットの所有者家族は後日、スーツ姿の、いかにも営業マン然とした恰好の人だったら話は聞かなかったとおっしゃったそうだ（写真：川端組提供）

生き生きし始める人たち

所有者家族の中にも、当初は再生を不審がっていたものの、再生途中から前向きになってきた人がおり、その人がどんどん生き生きし始めているとか。

所有する不動産が古くなればなるほどオーナーの表情もくすんで諦念（ていねん）が混じるようになるが、そこに再生の望みが生まれると顔つきは変わってくると川端さん。

ここまでのやりとりの中でなにかしら、感じるものがあったのだろう。その表情がより明るいものに転じる日も近いのかもしれない。



ガラなども上手に使った建物入り口の植栽（写真：筆者撮影）



現在、川端さんたちが使っている部屋。照明がかっこいい（写真：筆者撮影）

ちなみにハムレットは住んでも、店を開いても、オフィス、アトリエに使っても可。京都と同じような感覚で店をやろうとすると難しいところもあろうが、いろいろな試行錯誤をしてみたいという人にはなんでもできる場。チャレンジしたい人にはお勧めしたい。

（中川 寛子 ： 東京情報堂代表）