26日に行われたラ・リーガ第10節のバルセロナ戦で決勝ゴールを記録し、チームの勝利に貢献したレアル・マドリードMFジュード・ベリンガム。決勝点は押し込むだけのイージーボールではあったが、この試合でのベリンガムは得点シーン以外でも好パフォーマンスを見せていた。



その3日前に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節のユヴェントス戦でもベリンガムは決勝点を記録しており、肩の手術から復帰して以降状態は上向いているようだ。





ベリンガムといえば、イングランド代表監督トーマス・トゥヘルとの関係が疑問視されてきた。手術明けということもあっただろうが、トゥヘルは今月の代表戦でベリンガムを招集しなかった。特定のスター選手にこだわるサッカーはしないとの考えも明かしていて、国内ではベリンガムほどの実力者でもメンバー入りが保証されていないと話題を呼んだ。ただ、ユヴェントス戦とバルセロナ戦でのアピールは強烈だ。英『BBC』によると、元イングランド代表のウェイン・ルーニーはベリンガムは代表に絶対必要な選手だと主張している。「ベリンガムがW杯を戦うイングランド代表メンバーに入るべきかどうかの議論があると聞いたが、彼は入らないといけないよ。チームが何かを必要としている時、彼はそれを実行できる選手だ。試合に勝利をもたらす選手が必要だ。彼は間違いなくそれを提供してくれる」ここぞの得点感覚も優れていて、リーチの長さを活かしたドリブルやボールキープも効果的だ。今回のユヴェントス戦とバルセロナ戦の内容からベリンガムは代表に絶対必要との考えになった人も多いだろう。