ベストセラーとなっている『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』の著者・kenmoさんと、新刊『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』の著者・宇佐景虎さんによる特別対談をお送りする。新NISA(少額投資非課税制度)で、大人気の「オルカン(eMAXIS Slim全世界株式<オール・カントリー>)」や「S&P500(米国株式)」に連動する投資信託を始めた多くの個人投資家に、次の一手となる個別株投資を指南。個人投資家とファンドマネージャーによる「ここでしか語れない話」を繰り広げる。
¾ðÊó¼ý½¸½Ñ¤ÈÊ¬ÀÏ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
kenmo¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ðÊó¼ý½¸½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖË»¤·¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÏºÇÄã¸Â¸«¤ë¤Ù¤¾ðÊó¸»¤ÈÊ¬ÀÏ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÏºÇ¶á¾¯¤·¾ðÊó¼ý½¸¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢´ë¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óIRÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¾ðÊó¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤ÈÅÐÃÅ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î¾ðÊó¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤ÎIRÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¸þ¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ÇÌÃÊÁÈ¯·¡¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥í¡¼¤òÄÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§º¬¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤äÊ¬ÀÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÖÍåÅª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È
¡ÖÁÛÁüÎÏ¡×¤òÆ¯¤«¤»¤ë»ëÅÀ
±§º¬¾°½¨¡Ê°Ê²¼¡¢±§º¬¡Ë¡Ö¾ðÊó¸»¤Ï¤³¤ì°ì¤Ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡ÖÅ¬»þ³«¼¨¡×¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö·è»»Ã»¿®¡×¤ä¡ÖÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¡×¤âÅöÁ³ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ÐÍè¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤äºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¿¤«ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÌÃÊÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢kenmo¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤ÎÆ°²è¤ä·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º¹¤¬¤Ä¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡Ê»Ô¾ì´üÂÔÃÍ¡Ë¡×¤È¤ÎÈæ³Ó
±§º¬¡¡¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Ç¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹Í½ÁÛ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î´üÂÔÃÍ¤òÉ½¤¹°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡²ñ¼Ò¤¬È¯É½¤¹¤ë¶ÈÀÓ·×²è¡¢¢»Íµ¨Êó¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹Í½ÁÛ¡¢¤½¤·¤Æ£²æ¡¹¼«¿È¤¬»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ËÎ©¤Æ¤ëÆÈ¼«¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¥â¥Ç¥ë¡½¡½¤³¤Î3¤Ä¤ò¾ï¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Âç¤Þ¤«¤ÊÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥º¥ì¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î´üÂÔ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ÊÄ½Î¨¤âÃí»ë¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¿ÊÄ½Î¨¤¬50¡ó¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¶ÈÀÓ¤Î¾åÊý½¤Àµ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÈÀÓ¤¬³ô²Á¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤Áê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î»ØÉ¸¤¬¤â¤Ã¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£