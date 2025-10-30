◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。勝てばＷＳ連覇に王手、負ければ崖っぷちの一戦を前にスタメンを変更した意図を明かした。

この日は１番・大谷翔平投手（３１）の後を打つ２番にスミスを起用。ベッツを３番に置き、ポストシーズン（ＰＳ）で打率・０８０と不振のパヘスを外した新オーダーで臨む。９番には打率・４４４のコールを抜てき。ベッツの３番起用は２１年９月６日（同７日）の敵地・カージナルス戦以来４年ぶりとなった。

「アレックス（コール）を起用することについては下位打線の打席の質、投球を見る姿勢、そして大谷の前で走者を出す可能性を感じたから。センターにキケ（Ｅ・ヘルナンデス）を置き、レフトのアレックスの守備にも自信がある。ムーキー（ベッツ）とウィル（スミス）に関しては今夜の試合に勝つためにはこれが最善だと感じた。両選手には伝えてあり、全員が納得している。これは私の判断だ」と指揮官。打撃好調のスミスを２番に上げたのは「相手が大谷と勝負せざるを得なくなるようにするためでもあるのか」と問われると「そうだね。さっきも言ったように今日勝つために最もチャンスがあると思ったことをしただけ」と説明した。

大谷は２７日（同２８日）の第３戦で第４打席まで二塁打、ソロ本塁打、適時二塁打、ソロ本塁打で４打数４安打３打点。その後は４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁も四球を選んだ。１試合９出塁はＰＳ新記録となり、１試合４長打も１１９年ぶりのＷＳ最多タイ記録だった。

この日のドジャースの先発メンバーは以下の通り。

１（指）大谷翔平

２（捕）スミス

３（遊）ベッツ

４（一）フリーマン

５（右）Ｔ・ヘルナンデス

６（二）エドマン

７（三）マンシー

８（中）Ｅ・ヘルナンデス

９（左）コール

（投）スネル