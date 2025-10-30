約20年前に長州力さんさながらのプロレス芸やパラパラ芸で話題になり、以降も芸能界で地道に活動を続ける長州小力さん。いまや50代に突入。体の不調も独り身への思いも、すべての幸福のバランスのうえにあると話を切り出します。

【写真】並ぶと「目尻が似てる!?」長州力さん本人との貴重なツーショット公開（11枚目/全12枚）

急に耳が聞こえなくなり「いまも耳鳴りが」

── 長州力のものまねとパラパラ芸でのブレークから約20年、芸人としてのキャリアを重ねるいっぽう、50代に突入し、心と体の変化を感じる場面が増えてきて、これまでにない不調にも見舞われたそうですね。

小力さん：これまで自分はストレスに強いタイプだと思っていました。でも50代になり、コロナ禍で心身の不調に悩まされました。ひとつは突発性難聴。ある日突然、右耳がまったく聞こえなくなったんです。予兆はまったくありませんでした。病院に行ったら「もっと早く来なきゃダメですよ！」と、先生から怒られて。

検査の結果、聴力がほとんど残ってなくて、「このまま回復しない可能性もある」と言われるほど重症だったんです。医師からは「突発性難聴は原因がはっきりしないことが多い」と説明され、ストレスが引き金になったのかもしれないと言われましたが、正直、自分でははっきりとはわかりません。さいわい翌日には聞こえるようになりましたが、耳鳴りはいまも残ってますし、金属音や急に響く音が苦手になりました。

2021年『追跡！長州ツイートトラベル』（KRY山口放送）でナレーションを担当

── それは大変でしたね。ご自分では気づかなくても、心身に相当な負荷がかかっていたのですね。

小力さん：耳の不調以外にも、心の揺らぎを感じる時期がありました。家でテレビを見ていたら、体が急にほてって汗が噴き出してきて、ネガティブなことばっかりが頭をよぎるんです。「このまま仕事がなくなったらどうしよう」と考えてしまい、何をしても気分が上がらない。その後、友だちと話していたら彼も同じような症状があって、「更年期障害で軽いうつ病」と病院で診断されたらしいんです。男性にも更年期障害があると言われていますけど、あのときの僕は、まさにそれだったんじゃないかと思っています。

50代「最愛の人に出会う確率は…」

── 心の不調はどうやって立て直したのですか？

小力さん：猫に救われました。スマホをいじっていたら、猫の動画がたまたま出てきて。それをしばらく見ていたら、気持ちがスーッと癒やされて、徐々にもとに戻っていったんです。動物による癒やし効果を得られる「アニマルセラピー」なんですかね。

そのとき、「猫を飼いたいな」と思ったんですけど、僕、猫アレルギーで。以前、ペットショップで猫を抱かせてもらったら、肌が真っ赤になってしまったんです。残念ながら飼うのはあきらめ、近くのペットショップでガラス越しに猫を眺めて話しかけています。でも、あの時期の心の不調がきっかけで、ふだんから「ムリしてないか？」と、自分の状態をちゃんと見つめるようになりました。

── 結婚観について伺ってもいいでしょうか。長く独身で過ごされてきた小力さんですが、結婚について考えることはありますか？

小力さん：年を重ねるごとに、結婚に対する考え方が変わってきましたね。若いころは「いつかするもの」くらいに思っていたし、実際に結婚を意識した女性もいたんですが、いまはないですね。「結婚」という選択肢が自分の人生のなかでどんどん遠くなっていった気がします。

ブレイクしてから20年ほど経ちますが、いまもこうして大好きな仕事を続けられている。考えてみると、これってすごく恵まれたことですよね。その幸せを得ているぶん、最愛の人に出会う確率は下がっているんじゃないかと思って。人生は、何かを得たら何かを手放さないといけない、そんなバランスで成り立っていると考えてしまうんです。

── バランス、ですか。両方を手に入れたいといった選択肢は…。

小力さん：全部を欲張ると、どこかにひずみがでてしまいそうで。僕には難しそうな気がします。コロナを経て、人とあまりつき合わなくてもいい環境が心地よくなってきて。たまに会うぶんには楽しいけれど、ちょっと話して帰ってくるくらいが気楽なんです。

ただ、ひとりで生きていくことに不安がないわけではないですよ。いずれは誰かの力を借りないと生きていけないときも来るでしょうし、そのときに誰かに寄り添ってもらえたら、それは幸せなことだと思う。逆に、誰かを支える幸せもあるでしょう。支え合える相手がいるって、きっと素晴らしいことだろうなとは思います。ただ、結婚にためらういちばんの理由は、たぶんビビってるだけなんでしょうね（笑）。

目標は立てない「人生は大喜利」

── 何がストッパーになっているのでしょう？

小力さん：もしも結婚が僕の人生でいちばんになったら、お笑いができているという幸せな運を失いそうな気がしてしまうんです。それに、相手に対して本当に責任を負えるのかと考えると自信が持てなくて。

いまの生活のなかで、自分のペースで回している暮らしを、もうひとり分抱えることになるのかと思うと「果たしてできるのだろうか」と考えてしまいます。この先、仲よくなってつき合って…という過程を思い浮かべると、もう億劫になってしまう。だから、気になる人ができても、自分のペースでときどき関わるくらいでちょうどいいかなって。結局のところ、やっぱり怖いんだと思います。でも、結婚している人はこういう不安や迷いを乗り越えているのかなと思うとすごいなあと尊敬します。

毎週生配信しているレギュラー番組『マシェバラ 小力の小部屋』でメンバーと

──「お笑いがずっと人生の軸にある」という小力さん。楽しみながら続けてこられた秘けつはどこにあるのでしょう。

小力さん：肩の力を抜いて、適度に無責任でいることでしょうか。お笑い以外に楽しいことがないので、自然と続けてこられたというのもあります。とくにこの10年は、お客さんとの会話を楽しむようになったのも大きいです。ネタがウケてもウケなくても「つまんないでしょう？」とか、「おもしろいでしょう？」と話しかけて、コミュニケーションのきっかけにしています。もちろん芸人なので、全力で笑いをとりにいく気持ちはありますが、「絶対にウケなくちゃいけない」というプレッシャーは、もうないですね。

僕は目標を掲げたことがないんです。目標を立てて頑張ることは素晴らしいと思います。ただ、それに縛られてしまうと、選択肢の多い世の中で「本当にこれでいいのか」と、迷って動けなくなりそうで。だから、目の前に降ってきたお題にどう答えるかという姿勢で生きています。いわば「大喜利」の感覚ですね。いい結果も悪い結果も、自分で咀嚼して、前に進む。それだけですね。

…

50代で達観にも似た境地に辿り着いた長州小力さんですが、ものまね芸が大ブレイクした当時は「最高月収2000万円」の噂も。お金には無頓着なので、きちんと管理できず、いま残ったのは保険がわりに買った高級時計ひとつだけだそう。環境も変化したことで人づきあいの難しさも感じたそうですが、そうした経験もいまにつながっていると、感じているそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／長州小力