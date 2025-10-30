バスローブ姿でベッドに…aespa・ニンニン、魅惑のオーラ漂う“艶やかショット”にドキッ【PHOTO】

aespaのニンニンが、バスローブ姿でファンを魅了した。

≪写真≫“ほぼ下着”…ニンニンの衝撃衣装

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベッドの上で白いバスローブをまとったニンニンの姿が収められている。寝そべりながら物思いにふけるような表情やベットに座って微笑むカットなど、さまざまな姿を見せている。

シンプルなバスローブに、ラグジュアリーなヘアアクセサリーや黒い花の飾りがアクセントとして添えられ、気品あふれる雰囲気を演出している。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「23歳でこの色気は反則」「女神そのもの」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは現在、日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」を開催中。10月4日の福岡公演で幕を開け、11日・12日に東京公演、18日・19日に愛知公演を実施した。今後は、11月8・9日に東京・国立代々木第一体育館、11月26・27日に大阪で公演を行う予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。