秋晴れのハーレーショットに反響続々

歌手で俳優の木村拓哉さんが、2025年10月5日に自身のインスタグラムを更新。愛車のハーレーダビッドソンとともに撮影したオフショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいます。

キムタクの高級バイク「木村拓哉モデル」って何？？（Photo：時事通信フォト 画像は映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の完成披露試写会にて）

投稿では、「ようやく気持ちの良い気温になって、走らせて来ました！楽しかった……。」とコメント。

ブルーのヘルメットとの2ショットを添え、バンダナを口元に巻き、サングラスを装着したライディングスタイルが印象的です。

写真に映る愛車は、ハーレーダビッドソンのスポーツスターシリーズ「XL1200NS アイアン1200」。

ブラックを基調とした外装が際立つアイアン1200は、シンプルながらも力強い存在感を放つスタイルが魅力。木村さんの愛車は、タンクやエンジン周りまで黒で統一されており、重厚感と引き締まった印象を与えています。

コンパクトな車体に1200ccクラスの空冷Vツインエンジンを搭載し、見た目以上にパワフルな走りを実現。街乗りからツーリングまで幅広いシーンで活躍するモデルとして親しまれています。

現在は新車販売が終了しており、中古市場が中心。木村さんが愛用していることから“木村拓哉モデル”とも呼ばれ、ファンの間では憧れの存在となっています。

新車価格は約130万円からスタートしていましたが、人気と希少性の高まりにより、年式や状態によっては150万〜200万円超で取引されるケースもあるほどです。

SNSでは、「木村さんのバイク姿がかっこよすぎる」「ヘルメットの色までセンス抜群」「このモデル、ずっと気になってた」といったコメントが相次ぎました。

秋のツーリングシーズンにぴったりの一枚とともに、木村さんのライフスタイルやバイクへのこだわりが垣間見える投稿となっています。