ウランをガス状にできれば、分けられるのに…ガスにするのに必要だった4000度もの高温を、一気に56度に下げた、「フッ素と化合する」という衝撃の方法

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

核分裂の連鎖反応への挑戦から生まれた「濃縮ウラン」という発想。今回は、電気磁気法、熱拡散法に続いて、ウラン濃縮の3つ目の方法「ガス拡散法」についての解説をお届けします。

「ガス拡散法によるウラン濃縮」という発想

「ガス拡散法」は、ドイツのグスタフ・ヘルツ（1887〜1975年）が考案したアイソトープ分離装置に基づくもので、天然ウランをフッ素と化合させて六フッ化ウランを作り、それをガス状にして薄い多穴壁を通して拡散させるというものである。彼は、電磁波（電波）の存在を初めて実験的に確かめ、周波数の単位「ヘルツ」に名を残すハインリヒ・ヘルツ（1857〜1894年）の甥にあたる人物である。

グスタフ・ヘルツはベルリン工業大学物理学科長という要職にありながら、彼の祖先にユダヤ人がいたという理由でその職を追われ、民間企業に職を得ている。そのためか、ヘルツは以降、 二度とアイソトープ分離に携わることはなかった。

「ユーリー＝ミラーの実験」に先立って

1940年11月、コロンビア大学のハロルド・ユーリー（1893〜1981年）とジョン・ダニング（1907〜1975年）は、ガス拡散法によるウラン濃縮装置を検討しはじめた。ユーリーは、戦後の1950年代に、当時はまだ大学院生だったであったスタンレー・ミラー（1930〜2007年） とともに生命の起源に関する有名な 「ユーリー＝ミラーの実験」をおこなって、その名を知られるようになった人物である。

前述のとおり、ガス拡散法とは、簡単にいえば、天然ウランをガス状にして（気化して）拡散させる方法である。

ユーリーとダニングが見積もったところによれば、ガス拡散法によって得られるウラン235を要求される濃縮度（90パーセント前後）にするためには、同じ装置を何段階 も重ねなければならず、相当の建設費とかなりの電力消費が予想された。

速く走る分子と遅く走る分子の「速度差」を利用する

気体分子運動論によると、ガスの温度が一定（ガスのどの部分も同じ温度）であるとき、個々のガス分子は他の分子と衝突を繰り返しながら動き回っているが、そのガスの絶対温度はガス分子1個あたりの平均運動エネルギーによって決められる。

ガスがもし、空気のように重さ（質量）の異なる何種類かの違う分子からできていても、ガスの温度が一定であるかぎり、どんな種類の分子に対してもその質量に関係なく（重くても軽くても）分子1個あたりの平均運動エネルギーはみな同じ値である。

厳密に言うと、ここで議論している気体分子運動論は「理想気体」に対する理論である。実際のガスにおいては、分子どうしが空間を隔てて離れていても、分子は電気的に中性であるにもかかわらず分子間には電気磁気力がはたらいて、分子どうしは空間を通して反応する。

すなわち、分子どうしは空間を隔てて離れていても、それらの間に作用する電気磁気力によって互いに相手の存在を「意識」する。

分子の運動エネルギーは、その分子の質量に速度の2乗を掛けて2で割ったものであるから、ガス分子1個あたりの平均運動エネルギーが質量によらずすべて同じであるということは、ガス内では軽い分子ほど速く走り、重い分子ほど遅く走るということを意味している。

したがって、もし天然ウランをガス状にできれば、重いウラン238は遅く走り、軽いウラン235は速く走ることになる。この速度の差を利用して、ウラン235をウラン238から分離できないものか？

天然ウランのガス化に立ちふさがる問題

問題は、天然ウラン（固体）をガス状にするには、その温度をつねに4000度近くに保っておかねばならないということである。

地球表面（および深さ100m以内の地下）の年間平均温度は10前後であるから、ウラン・ガスを3000度以上にすると、その熱は温度の低い周囲へどんどん逃げてしまい、ガスの温度もどんどん下がっていく。

やがて周囲と同程度まで温度が下がったウラン・ガスは、ふたたび固体状になってしまう。これを避けてウランをガス状に保つためには、ウラン・ガスを熱を通さない容器の中に密閉しておく必要がある。

しかし、熱をまったく通さない容器など、この世に存在しない。熱はどうしても外に逃げていく。

熱が外に逃げていく以上、逃げていった分の熱をたえず補給してやらねばならない。熱をたえず補給するということは、卑近な表現で恐縮だが、「金がかかる」ことを意味する。

化合物なら、低い温度でもガス状になりやすい

実は、天然ウランを化合物にしてやると、かなり低い温度でもガス状になりやすい。

天然ウラン（U）をフッ素（F）と化合させて「六フッ化ウラン（UF₆）」という化合物を作る。1個の六フッ化ウラン分子は、6個のフッ素原子と1個のウラン原子（235でも238でも）が化合してでき上がる。

念のために強調するが、化合物においてはその物理的・化学的性質を維持する最小単位は分子であって、原子ではない。

たとえば、1個の水分子（H₂O）は2個の水素原子と1個の酸素原子との化合でできているが、水の性質は水分子によって決められるのであって、水素や酸素の性質とはまるで異なる。

つまり、Aという元素とBという元素を化合させてCという物質ができたとすると、化合物Cの物理的・化学的性質はAやBのそれとは異なるのだ。たとえば、溶ける温度（融点）や蒸発する温度（沸点）は、化合物にすると変わってしまう。

ただし、フッ素と化合した後も、ウラン原子核の構造は変わることはなく、六フッ化ウランにおいてもウラン235とウラン238との質量比は依然として1対139となっていて、相変わらずウラン235の含有比率は0.7パーセントである。

ここで重要なのは、天然ウランをガス化する温度が4000度近くであるのに対し、六フッ化ウランはわずか56度で気体（ガス）状になるということである。人間の体温が36度前後であることを考えれば、六フッ化ウランをガス状態にするのが難しくないことは明らかである。

加えて、フッ素は原子番号9、質量数19の元素で、安定したアイソトープが存在しない。したがって、天然ウランがフッ素と化合すると、それらの分子は「六フッ化ウラン235」か「六フッ化ウラン238」のいずれかであり、これ以外のアイソトープは存在しない。

＊天然ウランをフッ素との化合物にした場合の要点

フッ素と化合した後も、ウラン原子核の構造は変わることはないが、化学的性質（沸点や融点など）は化合物のものとなる

気体（ガス）状になるのは、天然ウランだと4000度だが、六フッ化ウランならわずか56度である

ウランと化合するフッ素には、安定したアイソトープが存在しない

そのため、フッ素と化合しても、六フッ化ウラン235と六フッ化ウラン238のどちらかで、その質量比1：139は変わらない

もちろん、六フッ化ウラン235のほうがか六フッ化ウラン238よりも軽い分子であり、ガス状になった六フッ化ウランは軽い分子と重い分子とが混合されたガスである。

このガスの温度が一定のときは、軽い分子（六フッ化ウラン235は速く走り、重い分子（六フッ化ウラン238）は遅く走るので、この速度差を利用して二つのウラン・アイソトープを分離できないか、というのが「ガス拡散法」の発想の原点である。

では、ユーリーらの考えたガス拡散法の概要を見てみよう。

