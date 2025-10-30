グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。「写真集『organic beauty』初回限定版、残りわずかみたいです」とつづり、「新たなオフショットも…」と投稿した。

下着をつけずに白のジャケットを羽織ってポーズをとった写真をアップ。引き締まったボディーを披露し、「わたしが広めたいのは、心も体も健康的でいられるダイエット。ちゃんと食べて、自分の好きな自分になるということ グラビアを10年してきて、いろんなダイエットを試しては失敗してきたけど、そんな経験があったからこそできた作品だと思っています ぜひ、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです」とつづった。

また、別の投稿では「たまにはグリーンビキニも あまりグリーンのイメージないかな？」と記し、緑色ビキニ水着のグラビアショットも公開。さらに、「香港の方、とっても温かくてとっても優しかったです」と香港の市場のような場所で、銀色のトップスにデニムコーデ姿で店員と2ショット撮影する動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「ス・テ・キ」「圧倒的な美」「めちゃ映えていいね」「大人っぽい」「スーパーBODY」「極上のセクシーショット」「ノーブラ感が素晴らしい」「見えそう」「5度見しちゃった」「心臓がドキドキじゃなくてバクバクしてる」「破壊力あり過ぎ」「あまりにも刺激的」「さすがにエロすぎ」などコメントが寄せられた。

高橋は新潟市出身で、14年に東京・原宿でスカウトされ、橘花凛として芸能界入り。同年6月に1stDVD「勇気凛凛」を発売し、AmazonのアイドルDVDランキング1位。17年には1st写真集「凛として」を発売。19年4月の所属事務所変更を機に本名の「高橋凛」に改名。20年に胸が大きい女性向けファッションブランド「HEART CLOSET」のメインモデル起用。21年の「令和の三十路グラドル総選挙」1位獲得。22年には東京ドームで開催された格闘技イベントの「那須川天心対武尊」の戦いでラウンドがガールを務めた。特技は似顔絵、ものまねなど。趣味は筋トレ、サウナなど。温泉ソムリエや日本ビール検定3級の資格も取得している。