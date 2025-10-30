木村拓哉（52）が29日、都内で開催中の東京国際映画祭センターピース作品「TOKYOタクシー」（11月21日公開）公式上映に登壇。山田洋次監督（94）が同映画祭から特別功労賞を授与された姿を目の当たりにして「こういう先輩がいると、やる気が出る」と、力強い言葉を口にした。

劇中で、倍賞千恵子（84）演じるマダムを高齢者施設まで送る個人タクシー運転手を演じた。同作が22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作であることを踏まえ「東京版でリメークしたいと話がスタートした。いろいろなところに欲、興味、愛情を持たれているからこその現役が賞につながっているんだと、監督の斜め後ろから、ずっと考えていた」と、山田監督のバイタリティーを称賛。800人の観客に「生きていく、現役でいられる力をもらっていただけるんじゃないか」と語りかけた。

また「ご家庭でスイッチを一つ入れればコンテンツを選択して楽しめる世の中になっているけれどスクリーン、特別な音響に身を置くのは僕にとってスペシャルな環境」と、配信全盛の現代における映画の価値を強調。「その状況下で作品を受け取ってもらえるのが1番うれしい」と語った。【村上幸将】