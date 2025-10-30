Ç§ÃÎ¾ÉÉã¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢ÄË¤¤¡×¢ª ¼Â¤ÏÌ¿¤Î´íµ¡¡ª¡©¡¡¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤¦È¯¸«¤¹¤ë¡©¡ÚÆâ²Ê°å¤¬²òÀâ¡Û
80Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Ï·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤Ë¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢ÇÓÝõ¤Ï¼ºÇÔ¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡×¤È¿©»ö¤òÀÝ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È38ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ï¡ÖºòÆü½Ð¤«¤±¤¿¤«¤éÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÀÆüÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÌÀ¤±Êý¤Ë²ÈÂ²¤¬A¤µ¤ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö¹ÊÙ¯À¥¤¥ì¥¦¥¹¡×¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤¹¤°¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤ÎÊ¢ÄË¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÑ²ì¤¤¯¤ÁÆâ²Ê¡¡´ÎÂ¡¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¡¦µÆÃÓ¿¿Âç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë
¡½¡Ö¹ÊÙ¯À¥¤¥ì¥¦¥¹¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä²ÊÄºÉ¡Ê¥¤¥ì¥¦¥¹¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ä²´É¤Î·ìÎ®¤Þ¤Ç¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ä²´É¤¬ÊªÍýÅª¤ËÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÆâÍÆÊª¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡ÊÊÄºÉ¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä²´É¤ò±ÉÍÜ¤¹¤ë·ì´É¤â°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ·ìÎ®¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡Ê¹ÊÙ¯¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä²´É¤¬²õ»à¡ÊÉå¤ë¡Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²õ»à¤·¤¿Ä²´É¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤äÆÇÁÇ¤òËÉ¤°ÊÉ¡ÊÇ´Ëì¥Ð¥ê¥¢¡Ë¤¬ÇË¤ì¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇÔ·ì¾É¡ÊÁ´¿ÈÀ¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤äÂ¡´ï¾ã³²¡Ë¡É¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¤¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Ì¿¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡½º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤¼¹ÊÙ¯ÀÄ²ÊÄºÉ¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¹ÊÙ¯ÀÄ²ÊÄºÉ¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥Ø¥ë¥Ë¥¢ÖÈÆÜ¡§Ä²´É¤¬¥Ø¥ë¥Ë¥¢Ç¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢½Ð¸ý¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ·ìÎ®¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¡£ÁÍ·Â¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¡£
2¡¥Ä²Ç±Å¾¡ÊÄ²¼´Ç±Å¾¡Ë¡§Ä²¤¬¼«¤é¤Î¼´¤Ç¤Í¤¸¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²´É¤È·ì´É¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
3¡¥ÌþÃåÀº÷¾õÊª¤Ë¤è¤ë¹ÊÙ¯¡§¼ê½Ñ¸å¤ä±ê¾É¸å¤Ë¤Ç¤¤¿ÌþÃå¤¬Ä²´É¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¡£ÌþÃåÀ¥¤¥ì¥¦¥¹¤Î°ìÉô¤¬¹ÊÙ¯À¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
4¡¥Ä²½ÅÀÑ¡§Ä²¤Î°ìÉô¤¬ÎÙ¤ÎÄ²´É¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ìÎ®¾ã³²¤òÈ¼¤¦ÊÄºÉ¤¬µ¯¤³¤ë¡£
5¡¥¼ðáç¤Ë¤è¤ë°µÇ÷¡§Ä²´É³°¤Î¼ðáç¤¬Ä²¤ò°µÇ÷¤·¡¢·ìÎ®¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²áµî¤Î¼ê½ÑÎò¤ä±ê¾É¤Ë¤è¤ëÌþÃåÀº÷¾õÊª¤¬Ä²´É¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌþÃå¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄ²¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ä²´É¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Æ·ìÎ®¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¹ÊÙ¯À¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º¡¢ÄË¤ß¤âÛ£Ëæ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ä²¤¬¥Ø¥ë¥Ë¥¢Ç¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢½Ð¸ý¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä²¤¬¼«¤é¤Î¼´¤Ç¤Í¤¸¤ì¤ë¡ÖÄ²Ç±Å¾¡×¤Ï¡¢¿©»ö¤äÂÎ°Ì¤ÎÊÑ²½¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤ÇÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬¿©»ö¤òµñ¤ó¤ÀÍ¼Êý¡¢Ä²¤Î¤Í¤¸¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï·ìÎ®¾ã³²¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤¼È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ ÄË¤ß¤ÎÁÊ¤¨¤¬Û£Ëæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾Ã¼º¤¹¤ë
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ò¡ÖÄË¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢É½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¿©»ö¤òµñ¤à¤Ê¤É¡¢Èó¸À¸ìÅª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ¾É¾õ¤¬¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÉÔÄ´¡É¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈùÇ®¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä²ÊÄºÉ¤Î½é´ü¾É¾õ¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ÇÓÝõ¤ÎÊÑ²½¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤
ÇÓÝõ¤¬¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ð½õ¤¬¥ë¡¼¥Á¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊØÈë¤äÇÓ¥¬¥¹Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ä²ÊÄºÉ¤ÎÃû¸õ¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¹ÔÆ°ÊÑ²½¤¬¡ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¡É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë
¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢È¿±þ¤¬Æß¤¤¡¢¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡½¡½¤³¤ì¤é¤ÏÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤è¤ë½ÅÆÆ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¼À´µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
1¡¥Ç¢Ï©´¶À÷¾É¡ÊUTI¡Ë
È¯Ç®¤äÇÓÇ¢ÄË¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖµÞ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅªÊÑ²½¤À¤±¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÔ·ì¾É¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥ ÇÙ±ê¡ÊÆÃ¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¡Ë
³±¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤ÎÁÊ¤¨¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈùÇ®¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÅµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
3¡¥ ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¦¶¹¿´¾É
¶»ÄË¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÉÔ²º¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´é¿§¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Î¤ß¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¹üÀÞ¡ÊÆÃ¤ËÂçÂÜ¹üðôÉô¹üÀÞ¡Ë
Å¾ÅÝ¸å¤âÄË¤ß¤ÎÁÊ¤¨¤¬¼å¤¯¡¢¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖºÂ¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤«¤é¤·¤«µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5. Äã·ìÅü¡¦ÅÅ²ò¼Á°Û¾ï
¡ÖµÞ¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤ê¡×¡ÖÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¡×¡Ö¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
6. Ç¾Â´Ãæ¡ÊÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê¹¼ºÉ¡Ë
¸À¸ì¾ã³²¤äËãáã¤¬·ÚÅÙ¤Ê¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿©»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¼À´µ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¼À´µ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºßÂðÎÅÍÜ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬°ÛÊÑ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1. ¿©Íß¤ÎÊÑ²½
• µÞ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òµñ¤à ¢ª Ä²¤ÎÉÔÄ´¤Î¥µ¥¤¥ó
2. Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶
• ¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¨¤ë¤È·ù¤¬¤ë ¢ª Ä²ÊÄºÉ¤Î½é´üÃû¸õ
3. ÇÓÊØ¡¦ÇÓ¥¬¥¹¤ÎÄä»ß
• ÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¬¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤ ¢ª µ¡³£ÅªÊÄºÉ¤Î²ÄÇ½À
4. È¯Ç®¡¦ÉÑÌ®¡¦·ñÂÕ´¶
• ÈùÇ®¤Ç¤âÃí°Õ¡£¹ÊÙ¯À¤äÇÔ·ì¾É¤ÎÁ°Ãû¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
5. É½¾ð¡¦Æ°ºî¤ÎÊÑ²½
• ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ°¤¤¬Æß¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ºÂ¤êÊý ¢ª ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤ÎÈó¸À¸ìÅªÉ½¸½
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¤È¤Æ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Î¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÀ¼¡É¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤°åÎÅ¤Î¤«¤¿¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡µÆÃÓ¿¿Âç¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾Ã²½´ïÆâ²ÊÀì½¤°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ë¤Æ¸¦µæ°÷¤ò¶Ð¤á¤ë¡£¸½ºß¤ÏÍÑ²ì¤¤¯¤ÁÆâ²Ê¡¡´ÎÂ¡¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
