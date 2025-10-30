躍動した鎌田大地が２点を演出！パレスが３−０で“日本代表対決”に快勝！天敵に３連敗のリバプールは泥沼の７戦６敗。意外なポジションで先発した遠藤航は奮闘も…【カラバオ杯】
現地時間10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールと、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが前者のホームで対戦した。
主力の多くを休養させ、全面的にターンオーバーをしたリバプールが珍しく３バックを採用したなか、遠藤は主戦場のボランチではなく３バックの右で、今季公式戦２度目の先発出場。鎌田もボランチでスタメン入りし、日本代表対決が実現した。
公式戦ここ６戦５敗のリバプールは序盤から押し込み、遠藤のボール奪取から立て続けにチャンスを作る。
今季、リバプールに公式戦２戦２勝のパレスは30分、鎌田が絡んだ攻撃から、最後はヒューズがボレーで狙うもGKウッドマンにキャッチされる。
それでも41分、鎌田がムニョスに入れた縦パスのこぼれ球をサールが左足で捉え、先制ゴールを決める。
43分にも鎌田のダイレクトパスから好機を創出すると、迎えた45分、またも鎌田の縦パスが起点となった攻撃から再びサールがネットを揺らし、追加点を奪う。
後半に入っても、攻め手を欠くホームチームに対し、パレスは綻びを見せずに時間を進めていく。
79分にはリバプールDFナロが決定機阻止で退場。数的優位となったパレスは87分、ジェレミがダメ押し点を奪う。
主力抜きのリバプールを圧倒したパレスが、このまま３−０で快勝を収めた。
途中から中盤に上がった遠藤はとくに守備面では奮闘したものの、天敵パレスに３連敗のリバプールは泥沼の公式戦７戦６敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地がリバプールを相手に２ゴールを演出
