◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース ― ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

2勝2敗となったワールドシリーズ（WS）は29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムで第5戦が行われる。先発はドジャースがスネル、ブルージェイズがイエサベージと、第1戦と同じマッチアップになる。

ドジャースはスタメンを発表し、2番にスミスを4番から上げ、シリーズ打率.158と不振のベッツを2番から3番へ下げた。また、同じく不振のパヘスがスタメンを外れ、コールが「9番・左翼」で先発。E・ヘルナンデスを左翼から中堅に回した。

試合前に会見したロバーツ監督はコールの起用について「打席の質、投球の見極め、そしてショウヘイ（大谷）の前に出塁できる可能性を感じたからだ」と説明。「中堅のキケ（E・ヘルナンデス）と左翼のアレックス（コール）の守備は良いと思う。ムーキー（ベッツ）とウィル（スミス）に関しては、今夜の試合に勝つには最善の策だと感じている」と話した。

ドジャースのスタメンは以下のとおり。

(１) DH 大谷翔平

(２) 捕 スミス

(３) 遊 ベッツ

(４) 一 フリーマン

(５) 右 T・ヘルナンデス

(６) 二 エドマン

(７) 三 マンシー

(８) 中 E・ヘルナンデス

(９) 左 コール

投 スネル