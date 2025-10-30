1番・大谷、2番・スミス、3番・ベッツ 不振パヘス外れ9番にコール 監督「大谷の前に出塁できる」
◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース ― ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）
2勝2敗となったワールドシリーズ（WS）は29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムで第5戦が行われる。先発はドジャースがスネル、ブルージェイズがイエサベージと、第1戦と同じマッチアップになる。
ドジャースはスタメンを発表し、2番にスミスを4番から上げ、シリーズ打率.158と不振のベッツを2番から3番へ下げた。また、同じく不振のパヘスがスタメンを外れ、コールが「9番・左翼」で先発。E・ヘルナンデスを左翼から中堅に回した。
試合前に会見したロバーツ監督はコールの起用について「打席の質、投球の見極め、そしてショウヘイ（大谷）の前に出塁できる可能性を感じたからだ」と説明。「中堅のキケ（E・ヘルナンデス）と左翼のアレックス（コール）の守備は良いと思う。ムーキー（ベッツ）とウィル（スミス）に関しては、今夜の試合に勝つには最善の策だと感じている」と話した。
ドジャースのスタメンは以下のとおり。
(１) DH 大谷翔平
(２) 捕 スミス
(３) 遊 ベッツ
(４) 一 フリーマン
(５) 右 T・ヘルナンデス
(６) 二 エドマン
(７) 三 マンシー
(８) 中 E・ヘルナンデス
(９) 左 コール
投 スネル