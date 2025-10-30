大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）で４場所ぶりの三役復帰を果たした関脇・王鵬（２５）＝大嶽＝が２９日、大関昇進への起点づくりに意欲を示した。福岡・篠栗町の部屋宿舎で行われた朝稽古で、幕下以下の力士と計２４番の相撲を取り、「一つでも上に」と気合十分な調整だった。秋場所後には新師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）が部屋を継承。まずは一年納めの九州で２場所連続、三役では初となる２ケタ白星を狙う。

王鵬が役力士としての自覚をにじませた。西前頭２枚目だった秋場所で１０勝を挙げ、春場所以来の三役復帰。２８日に本格的な稽古を再開させ、この日も精力的に幕下以下の力士と計２４番の相撲で汗を流した。例年なら秋巡業が行われる１０月にロンドン公演が開催され、多忙を極めたが「ロンドンでも若い衆に胸を出して、四股も踏んでいた。力も入るし、特に気にならない」と調整は問題ない。

関脇に返り咲き、次なる番付となる大関が視野に入る。同世代の出世は刺激で、今年は同期の豊昇龍（２６）＝立浪＝、同じ００年生まれの大の里（２５）＝二所ノ関＝が横綱に昇進した。「やっているからには一つでも上にいきたい」と言葉に力を込めた。大関昇進目安は「三役で直近３場所３３勝」。まずは関脇で初の２ケタ白星を挙げ、昇進の起点をつくる。

心機一転の再スタートでもある。秋場所後、先代師匠（現熊ケ谷親方、元十両・大竜）の定年により、大嶽部屋が新体制となった。九州場所の宿舎も移転するなど環境の変化もあるが「やること自体は変わらない。しっかり自分の良いと思う相撲を取っていけたら」と、気持ちはぶれていない。片男波部屋で玉鷲らを指導していた新師匠・大嶽親方も「王鵬は運動一つ一つでも体のこと、相撲のことを考えている。目的を持ってやると、体にもプラスに働く」と向上心に舌を巻いた。

入門時から王鵬にはどうしても、優勝３２回を誇る昭和の大横綱・大鵬の孫という言葉がついてきた。それでも今年初場所で優勝争いに加わると、次第に自身への声援が増えていった実感がある。「結果を出すことは重要だと思った。それ（大鵬の孫）も込みで応援してくれる方も増えてきてくれた。結果で見せていけるようにしたい」。初賜杯と大関ロードを見据え、ファンが祖父と重ねる期待以上に、王鵬のしこ名を輝かせる。（大西 健太）