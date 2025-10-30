大谷翔平 前日18回死闘後の登板に「体調はそれなりに良かった」ゲレーロJr.に逆転2ラン献上「明らかな失投。悔やまれる一球でした」



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、ワールドシリーズ初登板のマウンドに上がった。前日の延長18回に及ぶ死闘から一夜明けた第4戦。大谷は「1番・投手兼DH」で出場し、6回0/3を投げて92球、6奪三振4失点。

3回にゲレーロJr.に浴びた逆転2ランが響き、勝利をつかむことはできなかった。試合は2－6でドジャースが敗れ、シリーズは2勝2敗のタイに戻った。

試合後、大谷は記者会見に応じ、長時間試合の疲労を抱えながらもベストを尽くした心境と、悔やまれる一球について語った。

「昨日はしっかりケアをして、いい状態で試合に臨めました。こういう状況の中でも投げられたのは、サポートしてくれた人たちのおかげです」とチームスタッフへの感謝を口にした。

延長18回を戦った翌日という異例の登板だったが、「体調としてはそれなりに良かった」と語り、疲労を言い訳にはしなかった。

3回に痛恨の逆転2ランを浴びたシーンについては、「スポットが良くなかった。明らかな失投で、悔やまれる一球でした」と率直に振り返る。それでも4回からは立ち直り、三者連続三振を奪うなど意地のピッチングを披露した。

「昨日の試合がどうのこうのというより、単純に自分の動きが良くなかった。そういう時でもどうするかが大事。6回までは粘れていたので、7回の先頭からの2人が一番悔やまれるところ」と反省をにじませた。

前日の総力戦を受け、「（イニングを）長く投げなければという意識はもちろんありました」と語る一方で、チーム全体への気遣いも忘れなかった。

「ウィル・スミスも昨日18回キャッチャーを務めていた。みんなが素晴らしいゲームをしてくれた。今日は負けたけど、いいことも悪いことも切り替えて明日につなげたい」と冷静に語った。

最後に、シリーズ終盤に向けての意気込みを問われると、「必要であればいつでも準備したい。延長戦のような展開もあるので、どんな形でも貢献できるようにしたい」と即答。

その表情には、敗戦の悔しさよりも、次戦への覚悟がにじんでいた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト