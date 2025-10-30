ムーキー・ベッツ 敗戦にも冷静「それ（昨日の試合の疲労）とは何の関係もありません。我々は走者を出せている」



ムーキー・ベッツ PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

前日の延長18回の激闘から一夜明け、ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ第4戦でトロント・ブルージェイズに2―6で敗戦。シリーズは2勝2敗のタイに戻った。

試合後、ムーキー・ベッツが報道陣の取材に応じ、攻撃の停滞や大谷翔平（31）の投球について語った。





ベッツ 試合後コメント（一問一答）

Q：シェーン・ビーバー投手の投球をどう見ましたか？

彼はとても良いピッチングをしたと思います。プレートの外側をうまく使い、本当に良いゲームをしました。



Q：打線がなかなかつながりませんでした。継続的に結果を出したいというプレッシャーはありますか？

それも野球の一部だと思います。もちろん毎試合10点取れれば最高ですが、現実はそうではありません。とにかくプレーを続けるしかありません。プレーして、何が起こるかを見守るだけです。



Q：昨日の勝利から今日の敗戦へ、感情的な浮き沈みはありますか？

それは自分たちがどう捉えるか次第です。もう200試合も戦ってきていますからね。誰もが感情的にも肉体的にも疲れています。それぞれが自分なりの方法で準備するだけです。



Q：前日の長時間試合の疲労が影響したと思いますか？

2点しか取れなかったのは今回が初めてではありません。だから、それとは何の関係もありません。



Q：大谷翔平投手の投球をどう評価しますか？

彼は良かったですよ。本当に。我々にチャンスを与えてくれましたが、攻撃陣がそれに応えられませんでした。それだけのことです。



Q：シリーズはこれで2勝2敗となりました。今後の展開をどう見ていますか？

何試合になるかは気にしていません。何試合になるとも予想しません。それを決めて予測するのはあなたたち（メディア）の仕事です。我々はただ、一試合ずつプレーするだけです。



Q：走者を出しても得点に結びつかない状況をどう捉えていますか？

それが野球の醍醐味でもあります。我々は走者を出せている。あとはどうやって彼らを生還させるか、その方法を見つけ出すだけです。

