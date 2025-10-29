ユニクロUTから「ズートピア」のキャラクターをデザインしたアイテムが発売

「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、「ディズニー（Disney）」とのコラボレーションプロジェクト「MAGIC FOR ALL」から映画「ズートピア」シリーズの世界観をデザインしたTシャツおよびスウェットシャツを11月28日に発売する。一部店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

アイテムは、ズートピアの終盤に流れる名シーンを彷彿とさせる「Ready to do some justice」など、象徴的な場面をモチーフにしたデザインを展開。このほか、最新作「ズートピア 2」の新しい衣装を身にまとったキャラクターのジュディとニック、新キャラクターのヘビ ゲイリーたちが登場する集合柄も揃う。メンズTシャツ4種（各1990円）、キッズTシャツ4種（各990円）、スウェットシャツ4種（各2990円）を用意する。

また、「ユニクロ（UNIQLO）」のサービス「UTme!」では、「ズートピア 2」の公開を記念してズートピアのスタンプが11月24日から登場。お気に入りのキャラクターを選んで、世界にひとつだけのTシャツやトートバッグを作ることができる。

◾️取り扱い店舗

ズートピアUT とキッズズートピアUT：一部店舗および公式オンラインストア

ズートピアスウェットシャツ：全国の店舗および公式オンラインストア

特設サイト