¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£³°¹ñ¿Í¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤ÎÉ¸¼±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¬¤Á¤À
¢£¤À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉ¸¼±¤ÏÊ¸»ú¤¬Â¿¤¯½Ö»þ¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É¸·³Ê¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
É¸¼±¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢°ì»þÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤¬Âç³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿21ºÐ¤Ë½é¤á¤ÆÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤È40Ç¯¶á¤¯Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ÏÆüËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÀÖÃÏ¤ä²«¿§ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤ï¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ¸¼±¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ÞÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¡Ê±ÑÊ¸¡ËÉ½µ¤ÎÉ¸¼±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖDO NOT PASS¡ÊÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ß¡Ë¡×¡¢¡ÖNO TURN ON RED¡ÊÀÖ¿®¹æ¤Î¤È¤¤Ï±¦ÀÞ¶Ø»ß¡¿ÀÖ¿®¹æ¤Ç¤â°ì»þÅª¤Ë±¦ÀÞ¤Ï²ÄÇ½¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢STOP¤Ê¤ÉÃ»¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤ÐÊ¸¾Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤á¤Îµ½Ò¤Î¤¢¤ëÉ¸¼±¤ò¡¢Â®ÅÙ¥ì¥ó¥¸¤¬¹â¤¤¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´´ÀþÆ»Ï©¤À¤È55MPH¤«¤é60MPH¡ÎÌó88Ò/h¤«¤éÌó90Ò/h¡Ï¡Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É®¼Ô¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇòÃÏ¤ÎÉ¸¼±¤Ë¹õ»ú¤Ç¡ÖSPEED LIMIT¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²¼¤ËÂç¤¤¯¿ô»ú¡ÊÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¡Ë¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º½Çù¤ÎÆ»Ï©¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Þ¤º¤Ê¤¤¤·¡¢¸òÄÌÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬¡Ö70MPH¡ÊÌó112Ò/h¡Ë¡×¤¢¤¿¤ê¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÀºß¤¹¤ëÄ®¤Î¤Ê¤«¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÅöÁ³70MPH¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢100km/h°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤È¤¨¤Ð70MPH¤«¤é55¡¢45¡¢35¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ï¡Ö25MPH¡ÊÌó32Ò¡Ë¡×¤¢¤¿¤ê¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬Åª¤ÊÂ®ÅÙ¥À¥¦¥ó¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤ËÌÌ¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¸·Ì©¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¸·¼é¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¸·³Ê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Î©ÂÎÆ»Ï©¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¤â¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÏÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯¤·Í¾Íµ¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Æñ¤Ê¤¯¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄêÂ®ÅÙ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬¤¢¤Þ¤êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¹â¤á¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¿ÊÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Îä¤ä´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿À©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¸·¼é¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢³Ø¹»¤ËÌÌ¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¸·¼é¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÎÉ¸¼±¤Î¾åÉô¤Ë²«¿§ÃÏ¡Ê·Ö¸÷¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ë¤Ë¹õ»ú¤Ç¡¢¡ÖSCHOOL¡Ê³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¤â½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖALL WAY STOP¡×¤È¤Ê¤ë¸òº¹ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤Á¤é¤¬Í¥Àè¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬Àè¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÁá¤¯¸òº¹ÅÀ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÀè¤Ë¸òº¹ÅÀ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É¸·Ì©¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¸òº¹ÅÀ°Ê³°¤Ë¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¼ÖÎ¾¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤¬°ì»þ¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢·Ö¸÷¿§¤¬ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÞÊÁ¤Ç²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿É¸¼±¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿®¹æ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²£ÃÇ¤·¤¿¤¤Êâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤½¤Ð¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¸÷¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¡¢²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÖÎ¾¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÍ¾ÃÌ¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£º£²ó2025Ç¯9·î²¼½Ü¤«¤é10·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂÚºß´ü´ÖÃæÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Î¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°Êý¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Æþ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¾ù¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºø³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¥Ï¥¶¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¶ÛµÞ»þ°Ê³°¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤Ï¤à¤ä¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¾å¤êºä¤Ê¤É¤ÇÄãÂ®Áö¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£ÆüËÜ¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤ä¤Ï¤êºø³Ð¤Ê¤Î¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥â¥é¥ë¤Ë¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ¤ª¤ê¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÉ¸¼±¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ë¡µ¬¤ä¥â¥é¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î¸·¼é¤ò¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â±¿Å¾¤Ç¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÈá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢ÌµË¡¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£