¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ°ì¤Ø²¦¼ê¡ª»³Àî¤¬3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡¡ÂåÂÇ¡¦¶áÆ£¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-2ºå¿À¡¡(29Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºå¿À¤Ë3ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²ÌÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤¬ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÀèÀ©¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
5²ó¤Ë¤Ï¡¢°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£6²ó¤Ë¤Ï¡¢Æó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¡¦¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤¬¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤Ï½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£3²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ßÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ºå¿À¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤âÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¡¢5²ó59µå3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·8²ó¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬ºå¿ÀÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤Èº´Æ£Áª¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òµö¤·3ÂÐ2¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£