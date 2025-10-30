ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れ、通算2勝2敗となった。世界一を争う注目の一戦の客席には、元メジャー大物アスリートやハリウッドスターらが訪れていた。

大谷翔平投手が「1番・DH兼投手」で先発出場した一戦で、球場に姿を現したのはヘンリー王子とメーガン妃の夫妻だった。メーガン妃は青いドジャースキャップを被り、隣で並んだヘンリー王子は笑顔を浮かべた。MLB公式Xが映像を公開。「えぇ………」「ワオきたんだ」「おおお？？？」と日本のファンを驚かせた。

大物アスリートも熱戦を見届けた。グレーのパーカー姿に青いドジャースのキャップをかぶり、球場入りしたのは、同じロサンゼルスに本拠地を置くレイカーズのスーパースター、レブロン・ジェームズ。白いドジャースキャップ姿のサバンナ夫人を伴い、ドジャースタジアムを訪れた。MLB公式Xが写真を公開すると「この写真からにじみ出るオーラが半端ない」「すごいオーラだ、Wow!」とコメントが寄せられた。

ネット上のファンから「この2人が一緒にいるなんて予想外だよ」「友情は意外」との声があがったのが、俳優のブラッド・ピットと米ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーが隣同士で観戦している姿。2人はドジャースのアイテムを身に着け、仲睦まじく観戦。その様子がカメラに捉えられ、X上ではファンの反響を呼んでいた。

その他にも著名人が多数駆けつけた第4戦で、ドジャースはブルージェイズ打線を抑えきれず敗戦。WS初登板を果たした大谷は6回0/3を投げて、6安打4失点、6奪三振1四球。プレーオフ初黒星となり、打撃では3打数無安打で7試合ぶりのノーヒットだった。第5戦は29日（同30日）にドジャースタジアムで行われる。



