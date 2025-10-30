元NHK女子アナ・中川安奈、真っ赤なノースリーブ姿が「スタイル抜群」「可愛い」「魅力スゴイ」
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが21日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は「日本テレビ『オフ・ザ・ピッチ』 柏レイソルの久保藤次郎選手について 小木さんといろいろトークしましたよっ」と、出演番組をアピール。「今回は、私服ではあまり持っていない赤を着てみました」と、衣装姿を披露した。ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「魅力スゴイ」などの声が集まっている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
