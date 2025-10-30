佐藤栞里、『スラダン』“彩子さん”コスプレが再現度高すぎっ！ 「アニメより本人」の声も
モデルでタレントの佐藤栞里が29日にインスタグラムを更新し、先日の『王様のブランチ』（TBS系）内で披露したコスプレ姿を公開した。
【写真】佐藤栞里の“彩子さん”コスプレ再現度高すぎっ！ ちょっと怖い実写版ミャクミャクも
先週の『ブランチ』はハロウィン目前ということで、出演者それぞれが力の入ったコスプレを披露。そんな中、佐藤がチョイスしたのは、井上雄彦によるバスケットボール漫画の名作『SLAMDUNK』より、主人公の桜木花道らが所属する湘北高校バスケ部マネージャー、彩子さんだった。
写真の中の佐藤は、赤と黒を基調としたジャージに、赤いキャップをつばを後ろにしてかぶった彩子さんの部活中の姿を完全再現。もちろん、彩子の特徴的なサイドから降ろしているカールした髪の毛も再現している。バスケットボールを掲げたり、ドリブルをする姿も公開しており、今にも「いいぞぉ！リョータ!!」と声をかけてきそう。佐藤は「この仮装ができるまでには長い道のりがありまして ひとり感慨深い時間を過ごしておりました」「奇跡の湘北キャップ...！笑」と、このコスプレにかけた労力を思い返しているようだ。
コメント欄には「彩子さんそっくりです」「可愛い佐藤栞里部長」「彩子さんそっくりでしおりちゃんかわゆいです」「スゴイいいーアニメより本人」「実写版はシオリチャンに決定です！！！」といった絶賛が相次いでいる。
■佐藤栞里（さとう しおり）
1990年7月27日生まれ。新潟県出身。2001年にファッション雑誌『ピチレモン』（学研プラス）のオーディションでグランプリを獲得し、以降モデルとして数々のファッション誌で活躍。2015年10月『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』のサブMCに抜擢されると、2017年4月からは『王様のブランチ』（TBSテレビ系）の総合司会を務める。
引用：「佐藤栞里」インスタグラム（@satoshiori727）
