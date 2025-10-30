『ESCAPE』“結以”桜田ひより＆“大介”佐野勇斗たちが仮装して街へ 「青春」「愛おしい」の声
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第4話が29日に放送。結以（桜田）と大介（佐野）たちが仮装などを楽しむ場面に反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第4話より
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
結以と大介は、裏社会に精通するガン（志田未来）の手を借り、警察の目をかいくぐって宇都宮を脱出。東京に戻った2人は、新たな潜伏先として、大介の元カノ・莉里（影山優佳）のマンションに転がり込む。
結以は莉里とすぐに意気投合。「自由になったらやってみたかったことがたくさんある」という結以のために、莉里は仮装を用意し、3人でハロウィンに乗じて街に繰り出す。警察にバレないようガンに見張ってもらいながら、結以は生まれて初めて回転寿司やゲームセンター、ファミレスに入り、これまでできなかったやりたいことを満喫する。
莉里は現在職場で知り合った畑中（内博貴）と交際しているが、実は畑中には家庭があった。そのことを知った結以は莉里にアドバイスを試みるが、「そういうの、結以ちゃんにはわかんないよね」と返されてしまう。その夜、莉里のことを心配する大介はガンに相談。ガンは莉里たちを奥多摩のキャンプ場へ連れて行く。
すると、そこには畑中が家族と一緒に来ていた。ガンは畑中の予定を調べていたのだ。畑中の妻が妊娠していることを知った莉里はショックを受け、大介も怒りを隠せない。大介たちは畑中の目の前に行き、ひとりひとり畑中に飲み物をかけ、「バーカ！」と叫んでその場を去る。
莉里は大介たちに「ありがとう。おかげで、本当に吹っ切れたよ」と感謝した。その後、4人は莉里の家で揚げ物パーティーを実施。人狼をしようと盛り上がり、4人で写真を撮って楽しむのだった。
大介、結以、莉里たちが仮装をして街に繰り出し楽しむ場面や、ガンも含めた4人で揚げ物パーティーをするラストに、視聴者からは「3人の仮装かわいーーー！！！」「仮装かわいすぎ」「仮装似合いすぎ」「青春」「愛おしい」などの声が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第4話より
