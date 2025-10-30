◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の前に会見した。

休養日を挟んだ３１日（同１１月１日）の第６戦は、エース右腕・山本由伸投手が中５日で先発する。圧倒的な存在感を見せる山本の人柄などを問われると、「ヨシは本当に素晴らしい。新しい国、新しいルーティン、すべてが新しい環境に来て契約を与えられ、それにすぐ応え、５日ごとに俺たちに頼られる存在になっているのだから。そういうことができるのは特別な人物だ」と熱弁した。

自身のサヨナラ本塁打で決着した第３戦は、延長１８回、試合時間６時間３９分の死闘。ドジャースは延長１９回に向け、２日前に９回１０５球で完投した山本をブルペンで準備させるほどの総力戦となった。フリーマンは「中１日で１９回に登板する準備をしていたが、それがヨシノブという人間を物語っている。聞いた話だが、ブルペンで１０〜１５マイルくらいで投げていたが、『いけるのか？』と聞かれると、『いける』と答え、次の１球で９７マイルを外角低めに決めたそうだ。『信じられない』と思った。これがヨシの姿を端的に示していると思う」と、緊迫の舞台裏でのエピソードも明かした。