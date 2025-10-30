

アルウラの観光地の一つ、エレファントノーズ（筆者撮影）

【写真で見る】｢サウジアラビア｣に行ったら"イメージと真逆"だった

最終的には2500万人を超える入場者数となり、盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。イタリア、アメリカ、フランスなどの日本人になじみ深い国のパビリオンももちろん大人気だったが、クウェートやサウジアラビアなど一般の日本人が観光に出かけそうもない「伏兵」のパビリオンに注目が集まったのも、今回の万博の特徴だったと言えよう。

その中でもサウジアラビアは、大阪の次の国際博覧会（登録博）の開催国ということが会期末が近づくにつれて知られるようになり、万博ロスに陥った人にとって「次のリヤド万博もぜひ行ってみたい！」「大阪の4倍の敷地面積ってどんなに広いんだ！」など、次期開催地サウジへの関心が高まっているように見える。

中には、「ところでサウジアラビアって観光で行けるんだっけ？」というポストも目にするようになった。

筆者は、たまたま昨年末からこの年始にかけておよそ1週間、サウジアラビアを観光で訪れたため、こうした声に対しては、「サウジアラビア、観光にもってこいの国です！」とぜひお勧めしたい。万博への関心が薄れてしまう前に、あらためて「サウジアラビアの観光の楽しみ」についてご紹介したい。

なお、渡航の際には外務省の「危険・スポット・広域情報」や「安全対策基礎データ」で現地の治安状況や宗教や文化の違い、持ち込み禁止物などを確認することをおすすめする。

サウジアラビアのイメージとギャップ

アラブの石油王、敬虔なイスラム国家、どこまでも砂漠が広がる国、あるいは往年の名画「アラビアのロレンス」……ざっとこんなところが多くの人のサウジアラビアのイメージだろうか？

もちろん、これらのイメージは間違っていない。今も現役の王様がいる「王国」であるし、国土の大半はアラビア砂漠である（ただし、「アラビアのロレンス」の砂漠シーンのロケ地はサウジアラビアではなく隣国のヨルダンである）。



発展著しい首都リヤドの市街（筆者撮影）

とはいえ、いたるところラクダが主役の後進国ではまったくない。万博の開催予定地となる首都リヤドは、人口750万人。高層ビルが林立し、その合間を縫う片側4車線のハイウェイに、最新の日本車や韓国車が疾走するモダンな最先端都市であり、さらに第2の都市ジェッダで建設中の高層ビルは高さ1000mを超え、完成すれば世界一の高さになるとされている。

入国にはe-Visa（電子査証）などが必要だが、オンラインで簡単に取得できる。個人旅行も可能だが、おもに秘境系の旅行会社がサウジアラビアを巡るツアーをいくつも主催しており、不安な人はこれらに参加してビザは旅行会社に任せるのが安心かもしれない。

日本からのアクセスも比較的良好で、羽田・成田・関空などから中東のハブ空港（ドバイ、アブダビ、ドーハなど）まで飛べば、1回のトランジットを経てリヤドやジェッダまでのフライトは豊富にある。

夏は40度を超す暑さだが…

心配なのは暑さで、たしかに夏は40度を超すが、冬は比較的過ごしやすい。筆者が訪れたのは真冬だったが、内陸部のリヤドで昼間20度前後、紅海沿いのジェッダで27〜28度で、猛暑の日本の夏よりはずっと快適だ。ちなみにリヤド万博は、その暑さを考慮してか秋から冬にかけての開催（2030年10月〜2031年3月）である。

さて、首都リヤドでは、歴史を物語る施設として国立博物館と世界遺産ディルイーヤが見逃せない訪問先となるだろう。町の中心部にあるサウジ国立博物館は、彫刻、写本、岩絵など国内の至宝が一手に集められており、アラビア半島の歴史が概観できる。



リヤド郊外の世界遺産「ディルイーヤ」（筆者撮影）

ディルイーヤは現在の王室であるサウード家につながる第一次サウード王国の首都が置かれたところでほとんど廃墟になっていたが、近年急速に修復が進み、往時の都市遺構を見てまわれる。



巨大テーマパーク「ブルーバード・ワールド」の入り口（筆者撮影）

一方、2019年にオープンした巨大なテーマパーク「ブールバード・ワールド」も注目される。世界各地の観光地を模したエリアや水族館、遊園地などが組み合わさった施設で、規模も壮大だ。さらに、2027年にリヤド郊外にオープン予定の世界初の「ドラゴンボール」のテーマパークも気になるところだ。



アルウラの世界遺産マダイン・サーレハの一つ「ジャバル・イクマ」（筆者撮影）

筆者が訪問した中でもっとも心を奪われたのは中部の観光地アルウラである。石油立国から観光立国へ舵を切りつつあるこの国のショーウインドーといってもよく、現在次々と岩山に包まれるように高級リゾートホテルが建てられている。



岩山に囲まれたアルウラのリゾートホテル（筆者撮影）



世界遺産「マダイン・サーレハ」の白眉「ジャバル・イスリム」（筆者撮影）

そのうちの一つに泊まったが、窓を開ければ岩壁が迫ってくるような立地に圧倒された。この岩山群を見下ろすバルーンによる遊覧飛行も実施されている。そして観光の中心となるのが世界遺産「マダイン・サーレハ」。

隣国ヨルダンの世界遺産「ペトラ」と同じナバテア人が建設した岩窟や墓地が広い範囲に展開されていて、遺跡を結ぶシャトルバスで見学できるようになっている。そのスケール感にはとにかく圧倒された。アルウラの旧市街も美しく修復され、しゃれた雑貨店などが並んでおり、政府の観光振興への意気込みが伝わってくる。

海のイメージは薄いが…

一般にサウジアラビアに海のイメージは薄いが、実はペルシャ湾と紅海の2つの海に面している。紅海は世界有数のダイビングスポットとして知られており、ダイバーにとっては憧れの海でもある。その探勝基地の一つ、ジェッダは交易都市としての歴史に加えて、イスラム教の最大の巡礼地、メッカとメディナへの空路・海路の玄関口でもある。



紅海に浮かぶジェッダの「アル・ラフマ・モスク」。フローティング・モスクとも呼ばれる（筆者撮影）



紅海をバックに「JEDDAH」の文字が映える（筆者撮影）

メッカへの巡礼をハッジ（大巡礼）というが、ジェッダ国際空港にはなんとハッジ専用のターミナルまである。旧市街はカラフルな木製の窓枠が飛び出す独特の住宅が連なり世界遺産にもなっている。

大阪・関西万博のサウジアラビア館に併設されたレストランも好評だったが、旅行中、さまざまな現地の味を楽しむことができた。コメ、小麦、鶏肉や羊肉を使い、カルダモンやシナモンなどの香辛料をスパイスに使った香り豊かで多彩なメニューが提供される。



紅海産の魚介類が並ぶジェッダのフィッシュマーケット（筆者撮影）



床に直接座って食べるサウジの伝統的な食事（筆者撮影）

リヤドでは大勢で車座になって食べる伝統的な食事スタイルでもてなすレストランもあり、囲炉裏端に集まって食べた、かつての日本の食事のような懐かしさが感じられる。ジェッダには紅海の豊富な海の幸を使ったシーフードレストランもあり、食事に困ることはまったくなかった。

サウジアラビアの人が日本のことをよく知っている理由

さらに、サウジアラビアの「食」を際立たせているのは、イスラム教徒の巡礼者を迎え入れてきた「おもてなし」である。レストランだけでなく、ちょっとした店に入っても、まずはスパイスの利いたサウジコーヒーとナツメヤシの実であるデーツが大抵供される。それが店に入るある種の儀式のようにもなっている。

日本人がサウジアラビアのことをあまり知らないのに比してサウジの人々、特に若者は実は日本に詳しい人が多い。滞在中に現地の人と言葉を交わす機会が何度もあったが、彼らの口からはアニメの主人公だけでなく、日本人のゲームクリエーターの名前も頻繁に飛び出す。

アニメやゲームが遠い国と日本を結び付けているありさまを体感し、ソフトコンテンツの力を再認識させられる、そんな旅でもあった。



ジェッダ旧市街の「キャット・フィーダー・ステーション」（筆者撮影）

最後に猫好きの方へ。サウジアラビアでは町なかのいたるところで猫がのんびりくつろいでいる。猫はイスラム教の信仰とも結びついていてとても大切にされている。ジェッダの旧市街では行政が設置した猫用のフードスタンドが各所に置かれ、猫が食事をしているのが目に入る。猫にもおもてなしが徹底されているのだ。

2034年にはFIFAワールドカップが開催予定

近年急速に変貌を遂げるサウジアラビアは5年後、「国を挙げたおもてなし」で世界から万博見学者を迎え入れるであろう。そしてさらにその4年後、2034年にはFIFAワールドカップの開催も決まり、世界中のサッカーファンが集うことになる。今後10年、サウジアラビはもっとも「アツい」国になりそうな予感がする。



ジェッダにある国際空港の巨大水槽。紅海の魚たちが泳ぐ（筆者撮影）



ジェッダ旧市街の伝統的な建築（筆者撮影）



薄暮の紅海に噴き上がるジェッダの噴水（筆者撮影）

（佐滝 剛弘 ： 城西国際大学教授）