防寒もおしゃれも妥協なし！【フブ】の冬用アウターで差をつけるストリートスタイル。Amazonで販売中！
洗練されたスタイルと防寒性を兼ね備えたFUBUのフェイクレザー中綿ジャケットが登場！中綿入りで保温性に優れているので、寒い季節でも快適に過ごせる。背面の首元には同色でブランドロゴが刺繍され、シンプルながらも上品なアクセントに。更に左袖部分にはブランドタグが付いており、細部までこだわった一着。シンプルなデザインでどんなコーディネートにも合わせやすく、ファスナー部分にはFUBUのブランドロゴがデザインされており、スタイリッシュな仕上がりに。
高品質なフェイクレザーを使用し、上品な光沢感と耐久性を両立。中綿入りで保温性にも優れている。
後ろ首元の刺繍ロゴや左袖のタグなど、シンプルながらディテールにこだわったデザインが光る。
裾のドローコードやゴム入り袖でフィット感を調整可能。冷たい風の侵入を防ぐハイネック仕様も嬉しい。
ユニセックスで着用できるシルエット。バギーパンツやブーツと合わせてストリートから夜のお出かけまで対応できる。
