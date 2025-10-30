文藝春秋が今夏実施した大学生向け1dayインターンシップに、商社マンとして働くかたわら『高宮麻綾の引継書』で作家デビューした城戸川りょうさんが登場。冒頭で担当編集者・川村由莉子と作家デビューの裏話や、小説家と編集者の関係性について語り合ったのち、その後のインターンシップ本編では20名の大学生インタビュアーが登場。小説世界や作家業に関する質問を投げかけた。異色の経歴の人気作家が、悩める就活生たちに語った「仕事と幸福」に関するメッセージとは。

城戸川りょうさん（左）と、担当編集の川村由莉子（右）

「異例のデビュー」から生まれた作品

司会：今も現役商社マンとして勤務しながら作家としても精力的に活動している城戸川さんですが、デビューの仕方はかなり異例だったんですよね。

川村：そうですね。デビュー作『高宮麻綾の引継書』は松本清張賞の最終選考に残って高評価だったのですが、残念ながら落選。ところが、あまりの面白さに文春の中から「落選はしたけど、絶対本にした方がいい」という声がたくさん上がって、デビュー決定という。

城戸川：選考会当日、電話口で「残念ながら……」の「ざ」の「z」が聞こえた瞬間に（あ、これ終わった……）と思いました（笑）。その後、携帯がまた震えて、文春から「一度会えませんか？」とお誘いがあった。

文藝春秋に着いたら川村さんが「この本を読んで、この主人公の麻綾は私だと思った」と伝えてくれて。「別冊文藝春秋」編集長も「この本は今、出すべきです」と言ってくださって……。人生がガラッと動いた1週間でしたね。

「完全に舐めてました」作家と会社員の二足のわらじ

司会：その日から、会社員としての生活に作家生活がプラスされたわけですが、忙しくありませんでしたか？

城戸川：いや、もう、ちょっと舐めてましたね。「二足のわらじでやっていきます！」みたいなことを言ってたんですけど、正直めちゃくちゃ大変で。

今どういう風な生活をしているかというと、朝6時半から開いてるドトールで、2時間から3時間ぐらい書いて、出勤して、昼休みにちょっと書いて、また午後仕事して、夜書いて、土日も書いてみたいな感じで。「城戸川りょう」の時間と「会社員」の時間で全部終わっちゃうので、「本当の私はどこに行ったの？」みたいな感じです。そんな大変さも含めてやりがいはすごくあって、今はとても楽しく小説の仕事も、商社の仕事も頑張っています。

司会：編集者は、兼業でデビューされた作家さんの生活・働き方というのもサポートするんでしょうか？

川村：……頑張っていただくしかない！ というのが本音なのですが（笑）。どんな仕事でもそうだと思いますが、まずはお相手の方に信頼していただくことがスタートラインだと思っています。特に新人作家さんや、初めて小説を書くという方は不安なことも多いと思うので、コミュニケーションをこまめにとって、丁寧に関係性を作れるように心がけています。仕事に直接関係ないことでも色々お話しして、「こういう面白い本ありましたよ」とか、「次の作品にこういうアイデアどうですか」とか、カジュアルにポンポンやりとりすることも多いです。もちろん仕事ですから、ある程度の緊張感を伴いますが、刺激的で楽しいです。

城戸川：川村さんはとにかくレスポンスが早いので、思いつきを送って、それに対してリアクションが来てというのが全然ストレスなくできるので、もうめちゃくちゃありがたい。小説を書いて、認識をすり合わせて、また次を書いて、という一連の流れがすごくうまく回っているなという感覚はあります。ほんと、編集者って商社でいえば優秀なプロジェクトマネージャーだな、と思います。

川村：いやいや、褒めすぎですね、そんなかっちりした仕事でもないというか……。私は編集者の仕事は「遊びながら働く仕事」だと捉えていて。とにかく何でも仕事にできちゃうんですよね。例えば面白かったマンガ、好きな映画があれば、それを一番に面白がってくれそうな作家さんに伝える。それを出発点に話が盛り上がって、連載のテーマが決まったりとか。編集者の大切な仕事のひとつに、「売り方を考える」ということもあるので、本以外でも売れている商品は「なんで売れてるんだろう？」と調べて、売るヒントを探してみたり……なんて偉そうなこと言ってますが、まだまだ全然活かせていないのでふがいないです。自分の好奇心が全部仕事に繋がっていくので、ほんと、ずっと楽しいですよ。ただ、作品の売れ行きが思うように伸びないと、めっちゃくちゃ落ち込むし、私に責任があると思っているので原因を考えて反省して……を繰り返しています。楽しいけどいつまでも自信はつかない、そんな仕事かもしれません（笑）。

「ここ、いらないですっ」渾身のパートを全カットされ……

司会：応募作が本になるまでの間ではどういった校正があったんですか？

川村：物語の骨格はもうこのまま、キャラクターもすごく強いですし、基本的には元を活かす形でという大前提でしたが、ちょっと枚数が多かったんですね。多分今の1.25倍ぐらい。

城戸川：結構ありましたよね。アドバイスに沿って、最終的にはかなり削りました。

川村：はい、その節はありがとうございました……作家さんは全精力を傾けて作品を書いているので、その一部を「取ってください」って、とても勇気のいるお願いなんです。若手だったころは、作家さんからお返事をいただくまでドキドキして眠れないこともありました。でも、作品をより良くするために、ときには何ページも取ってくださいと言わないといけないこともある。担当として至らないことも多いと思いますが、自分なりに誠意を持って理由をしっかり説明できるようにとは思っています。

城戸川：今回削ったのは「何ページ」じゃなくて「何十ページ」でしたよね（笑）。私からすると、もう完成したつもりだったんですけど、いざ編集のプロから見たら「ここもっと削れますよね」とか「このエピソードまるまるいらないですよね」とご意見が挙がって……。

自分の中では「俺はここで会社員の悲哀を書き切るんだ！」と、グワッと力を入れて書いたところがほぼ全カットになって。最初言われた時は「いやいや分かってねぇな〜」と思ってたんですけど、でもグッと飲み込んで削ったら、ものすごく良くなった。

「確かにこれのせいで展開が遅いな」とか「脇道に逸れてるな」とか。アドバイス頂いたところを丹念に読むと「確かに」って納得のいく部分ばかりで。「じゃ、ここ直しといてください。以上」じゃなくて、普段のコミュニケーションや信頼感があるからこそ信じて削ることができたし、小説も良くなった。そうやって第2作『高宮麻綾の退職願』も書き上げましたので、ぜひ皆さん読んでください。

就活生からの質問は…？

後半はインターンシップとして、課題図書『高宮麻綾の引継書』を読んだ“就活生記者”からの質問が続々と飛び出した。

◆◆◆

就活生：本日は素敵なお話をありがとうございました。ひたすら仕事で幸せを追求しようとする、高宮麻綾の主人公像が印象的でした。城戸川先生が作家業でも商社でも、仕事で幸せを追求していく中で守っているマイルールがあれば聞かせていただきたいなと思います。

城戸川：マイルールは2つあって、1つ目は「自分の“好き”を取り繕わない」。何かを好きだと言うとき、人の目を意識して言っていることも多いと思うけど、そうじゃなくて本心から好きであるかは自問自答しています。

もう1つは「人に迷惑かけない」こと。例えば僕の直接の仕事相手は編集者の川村さんだけど、その先には書店員さんや営業、PRの方など、もっと多くの人がいることを忘れないようにする。自分ファーストで成し遂げられることなんてたかが知れていて、いろんな人間関係の中で「どうすればベストの形に持っていけるか」を考えることが大事ですよね。

就活生：小説でオリジナリティを出すために意識されていることはありますか？

城戸川：どうしても内容や題材がカブってしまう時はあって、本を読んで「うわ、これ俺の方が早く書きたかった」って思うときもあるんですけど（笑）。ただ「かぶる」のはしょうがなくて、そこで自分の人生だったり経験を反映させる。そこから滲み出る何かをちゃんと書くのが大事だと思います。

まったく同じ経験をした人なんていないわけで、私だったら、会社員として働く中で感じた喜怒哀楽をしっかり入れていく。そこをリアルな手触り感のまま書けるかっていうのは意識しています。自分の経験に付随する感情をしっかり書くことが、オリジナリティにつながっている気がします。

「この主人公、●●は？」商社の先輩に気づかされた“盲点”

就活生：今作、とても楽しく読ませていただいて、特に麻綾のキャラクターが印象的で、読んでる間、思考回路が伝染っちゃうくらい魅力的でした。

本作は先生の実体験がかなり反映されていると伺ったんですが、女性主人公で書いたのには何か理由があるのですか？

城戸川：女性であることにこだわったつもりはなくて。このストーリーを一番面白くしてくれそうな主人公ってどんな人だろうって考えていったら、たまたま高宮麻綾という、自分より年下で性別も違う人が主人公になりました。

ただ、女性の生活、身体のことだったり、自分が知らないことを知ったかぶりでは書かないように気を付けましたね。実は、構想時点では麻綾の想定年齢はもう少し上だったんです。賞に応募する前に「主人公のこういう行動はどう思いますか？」と、会社の女性の先輩に感想を求めたら「この主人公は恋人はいて結婚願望はあるの？」と質問されて……。「考えていませんでした」と言うと「この世代の働く女性なら絶対考えているトピックのはずだよ」と助言してくれました。それもあって、「まずは仕事」と集中し易い入社3年目という設定に変更したんです。

就活生： 城戸川さんが考える、信頼できる編集者の能力はどんなものだと思いますか？

城戸川： やっぱり、本音で意見を言い合えることが大事ですね。デビューした直後、プロモーションについて「あの時OKって言いましたけど、考え直した結果やっぱりこうしてほしい」と伝えた時、担当の川村さんはすぐに迎合したりせず「でもこちらとしてはこう考えています」と返してくれました。プロモーションだけでなく、タイトルの決め方など色々なトピックでLINEで意見交換して。

川村：えげつない長文のやり取り、しましたね（笑）。

城戸川：でも、それがあったからこそ、しっかり考えてくださっているのが伝わってきましたし、お互い一歩も譲らずに話し合った結果、良い本ができたんだと思います。20年、30年生きてると正直「あ、この人ちょっと守ってるな」とか「本音じゃないな」と感じることがありますよね。でも川村さんとは、お互い本音でやり取りできている実感があった。そういう信頼関係があると、良い本を書き続けられるんじゃないかなって思います。デビューしてまだ5ヶ月ですけど（笑）。

就活期間は人生最強のカードを持ってる状態

就活生： 就職する前と後、作品を発表する前と後で、人生設計に変化はありましたか？

城戸川： デビューとは関係ないタイミングなのですが、仕事観が変わったのは、商社の中で、自分で「これ面白い」と思って突っ走った仕事の経験が大きいですね。それまでは、キャリアパスやキャリアプランを考える派だったんです。何年までにこういう仕事をして、何年までにこうなって、海外駐在に行って、戻ってきたらこのポジションで、みたいなことを割と計画していました。

それがガラッと変わったのは、新規事業開発の仕事で、がむしゃらに自分が面白いと思ったことで突っ走ってから。「〇〇ならあいつに聞け」みたいなのが社内で定着し、いろんな人から声がかかるようになったり、「壁打ちの相談に乗ってくれないか」と頼まれたり、社外からも問い合わせが来るようになったんです。その時思ったのが、目の前の仕事にめちゃくちゃ頑張ってコミットすれば、きっと何かには繋がるんだなと。ちなみにこの経験は、『高宮麻綾の引継書』という物語を書くに当たっての背骨のようなものになっています。

細かくキャリアプランを考えて一喜一憂するよりも、目の前の仕事に全力で取り組んで、その結果どこかに繋がるというのが、実は良いのかもしれない。目の前のことを全力でやりきることが、最大のキャリア設計なのかなと。

加えて、作家デビューしたばかりの今は「とにかく全力で両輪を回していく」という発想。年に何本書いて、次はどこどこの出版社と仕事して、この賞を狙って、みたいな“キャリアプラン”は作家業になっても考えてません。そんな風に考えても絶対その通りにはいかないので（笑）。来た依頼に、自分の書きたいものをどんどん当てはめて、次々と本を出していく。商社も小説家もどちらも同じで、「目の前のことをしっかりやろう」ってのが、最適なキャリア設計、キャリア戦略なんじゃないかという考えに今はなっています。

司会： 改めて就活生の方に何かメッセージをお願いします。

城戸川：就活を単なる職探しと捉えると、めちゃくちゃつまらないし、うまくいかない気がします。就活生は今、人生において最強のカードを持っている時期です。社会人になると「あの会社興味あるな」「あの仕事の裏側ってどうなってるんだろう」と思っても、なかなか聞きに行けません。でも、就活生は「OB訪問させてください！」の一言で誰にでも会えるじゃないですか。

僕はOB訪問は絶対した方がいいと思っているんです。社会人と会って話して出た疑問を、次のOB訪問で「実は前にこんな話を聞いて、それを踏まえて自分はこういう仮説を持ったんですがどう思いますか？」と繋いでいくと、どんどん積み重ねて深い理解につながっていきます。

これは単なる面接対策、受かるための戦略ではなくて、自分が社会に対して理解を深め、面白がるための時間です。生きている世界や社会を深く知るためのフィールドワークができる、実は非常に貴重な時間なんですよ。

川村：……さすがです。今振り返ると到底信じられないのですが、私はOB訪問は1回もしてませんでした。みなさんは絶対に見習わないでくださいね。機会があるなら、訪問した方が理解が深まると思うので。そんな私でも文春志望の方にアドバイスできることがあるとすれば、「面接官と共通言語を持つこと」です。

城戸川：えっ面白い。共通言語ですか。

川村：はい。私の思う共通言語って、文藝春秋の出版物のことです。雑誌も本もたくさん出しているので、いろいろな質問に文春のコンテンツに繋げて返せたらめちゃくちゃ目立つし、そこから自分の好きな本について話せたり、面接官を自分のペースに巻き込めると思います。

今もそうかもしれないですが、文春の面接はある段階で、40分くらい面接官と話さなくちゃいけないんです。私は出版業界に絞っていて、文春が第一志望だったものの、見事に他社は全落ちしてたんですね。周りの友人がどんどん内定して髪を染めるなか、私だけ終わってなくて、自尊心は地に落ちました。逆にもうどうにでもなれという感じで、文春に向けて120％の力で準備をした記憶があります。当時、文芸誌の「文學界」志望だったので、1年分のバックナンバーを全部読んで、どんな質問が来ても答えられるようにしていました。今思うと、色んな企業を受ける中で、120%の準備をできる人って意外といない気もするので、おすすめです。私はもうあの集中力を二度と出せないですが（笑）。いやー思い出すだけで動悸がしますね、就活ってしんどいですよね、もうやりたくない。

城戸川： 今の話は、単なる就活のTIPS、裏技じゃなくて、めちゃくちゃ大事なことが含まれていると思いました。まず1つ目。川村さんは「120%の準備で受けてる人はいなかった」と言いましたが、みんなそれぞれの120%は結構出してると思うんです。ただ、川村さんの第一志望への愛が突き抜けているがゆえに、他がそう見えたんだと思います。それは「熱狂」とか「熱量」と呼ばれるものだと思うし、川村さんが200%、300%の力を出せていたから、周りがそういう風に見えたんじゃないですかね。

もう1つは、これは小説の取材にも通じるなと思ったんですが、「共通言語を持つ」ということは、相手のやっていることに興味を持つということですね。取材させてもらう時、相手のスキルや経験にしっかり興味を持って話を聞きに行けば、相手は「分かってるじゃん」と思って、もっと多くのことを教えてくれる。単なる情報だけでなく、相手の感情や想いも知れたり、信頼関係が生まれることもある。「共通言語を持つ」ことは内定のための小手先テクニックなんかじゃなく、もっと大事な心構えの話だと思いました。

（2025年8月8日文藝春秋本社にて）

（城戸川 りょう）