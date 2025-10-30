女優の酒井美紀（47)が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。高校生になった15歳長男の変化を明かした。

酒井は、以前は「保護者会とかは絶対に来ないで」と言っていたとし「息子は息子なりに、お母さんが嫌な思いをするんじゃないかって気持ちもちょっとあるんですよ。でも、ちょっと恥ずかしいってのが一番大きいと思うんですけど」と語った。

だが「最近、高校生になって変化だだんだん出て来ていて、私、今舞台でハリー・ポッターやっているんですね。息子はハリー・ポッターが大好きで、“見に来たら？”と言って誘っていたんですけど“絶対行かない”ってずっと言われていて。でもうちの両親が見に来る日に、ちょっと一回誘ってみようと思って言ったところ、“しょうがないなあ”と嫌々な雰囲気を出しながら、行ってやるかぐらいの感じで見に来てくれた」と説明。

終わった後に一緒に帰ったところ「悔しいけど、凄いよかったって言ってくれて…」と明かし「ストレートにほめるのが照れ臭かったんですよね…」と言うと、共演のいとうあさこは涙を流して感動していた。

酒井は2008年に医師と結婚し10年に長男を出産した。酒井は舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じている。